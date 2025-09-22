W sierpniu sprzedaż detaliczna była o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem, ale o 0,4 proc. niższa niż miesiąc wcześniej – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. W lipcu handel w sklepach rósł wprawdzie szybciej, bo o 4,8 proc., ale był to jedynie efekt kalendarzowy, ponieważ mieliśmy więcej dni handlowych niż w sierpniu. Wynik za sierpień oznacza z kolei, że w pierwszych ośmiu miesiącach roku wartość zakupów w cenach stałych, jakie zrobiliśmy w sklepach, była o 3,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. Tak dużego wzrostu zakupów nie notowaliśmy od 2022 r., gdy w analogicznym okresie przebiliśmy wynik z poprzedniego roku o 7,3 proc.

Jak wynika z danych GUS, w tym roku szczególnie chętnie sięgamy po dobra trwałe – meble, sprzęt RTV i AGD (13,4 proc. wzrostu od początku roku). Dwucyfrową dynamikę wzrostu notuje też sprzedaż samochodów i motocykli (10,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (10 proc.). Rosnąca skłonność do zakupów towarów nie pierwszej potrzeby to efekt pęczniejących portfeli; zgodnie z danymi GUS w sierpniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 7,1 proc. wyższe niż przed rokiem, a ceny w gospodarce przez ten czas urosły o 2,8 proc. Oprócz dóbr półtrwałego i trwałego użytku odnotowaliśmy też najsilniejszy od lipca 2024 r. wzrost sprzedaży paliw (o 6,1 proc.). Ekonomiści PKO BP łączą to z popularnością wyjazdów wakacyjnych w szczycie sezonu. Tę tezę wspiera spadek sprzedaży żywności przy jednoczesnym wzroście wydatków w hotelach i restauracjach.