W sierpniu sprzedaż detaliczna była o 3,1 proc. wyższa niż przed rokiem, ale o 0,4 proc. niższa niż miesiąc wcześniej – podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. W lipcu handel w sklepach rósł wprawdzie szybciej, bo o 4,8 proc., ale był to jedynie efekt kalendarzowy, ponieważ mieliśmy więcej dni handlowych niż w sierpniu. Wynik za sierpień oznacza z kolei, że w pierwszych ośmiu miesiącach roku wartość zakupów w cenach stałych, jakie zrobiliśmy w sklepach, była o 3,6 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2024 r. Tak dużego wzrostu zakupów nie notowaliśmy od 2022 r., gdy w analogicznym okresie przebiliśmy wynik z poprzedniego roku o 7,3 proc.
Jak wynika z danych GUS, w tym roku szczególnie chętnie sięgamy po dobra trwałe – meble, sprzęt RTV i AGD (13,4 proc. wzrostu od początku roku). Dwucyfrową dynamikę wzrostu notuje też sprzedaż samochodów i motocykli (10,6 proc.) oraz odzieży i obuwia (10 proc.). Rosnąca skłonność do zakupów towarów nie pierwszej potrzeby to efekt pęczniejących portfeli; zgodnie z danymi GUS w sierpniu przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 7,1 proc. wyższe niż przed rokiem, a ceny w gospodarce przez ten czas urosły o 2,8 proc. Oprócz dóbr półtrwałego i trwałego użytku odnotowaliśmy też najsilniejszy od lipca 2024 r. wzrost sprzedaży paliw (o 6,1 proc.). Ekonomiści PKO BP łączą to z popularnością wyjazdów wakacyjnych w szczycie sezonu. Tę tezę wspiera spadek sprzedaży żywności przy jednoczesnym wzroście wydatków w hotelach i restauracjach.
Pobudzenie zakupowe widać w centrach handlowych, które – jak podała w poniedziałek Polska Rada Centrów Handlowych – dynamicznie się rozwijają w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców. W ciągu 10 lat udział powierzchni handlowej zlokalizowanej w mniejszych ośrodkach wzrósł z 7 do 25 proc. Ogółem w I półroczu przybyło w Polsce 11 nowych obiektów handlowych, a powierzchnia sprzedażowa wzrosła o 132 tys. mkw., do 14 mln mkw. Dalsze 560 tys. mkw. jest w budowie z planem otwarcia do końca 2026 r. Tu również widać rosnący apetyt na handel i usługi w mniejszych ośrodkach; aż 65 proc. nowej podaży centrów handlowych powstaje właśnie w miastach do 100 tys. mieszkańców.
„Analizując wyniki obrotów najemców centrów handlowych, największe wzrosty dostrzegamy w kategoriach usług, gastronomii, zdrowia i urody oraz rozrywki” – pisze w raporcie PRCH, podsumowując I półrocze, w którym obroty centrów handlowych wzrosły o 1,1 proc. Duże sklepy odnotowały natomiast nieznaczny (0,1 proc.) spadek obrotów w kategorii „odzież i obuwie”. To potwierdza trend, zgodnie z którym handel tymi dobrami przenosi się na trwałe do internetu. Jak podał GUS, w sierpniu e-sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia wzrosła o 26,6 proc. Od początku roku utrzymuje się też wyraźny, ok. czterokrotny wzrost sprzedaży internetowej produktów z branży motoryzacyjnej. Eksperci od e-commerce z firmy Fulfilio tłumaczą to zjawisko postępującym rozwojem platform e-commerce w tej branży oraz wzrostem zaufania do tego kanału sprzedaży wśród docelowych klientów.
Zdaniem ekspertów z PKO BP konsumpcja prywatna ma solidne podstawy do dalszego wzrostu dzięki utrzymującemu się realnemu wzrostowi wynagrodzeń, który wynosi ok. 4 proc. w skali roku. „Jednocześnie systematycznie poprawiają się nastroje konsumentów, co w połączeniu ze spadającą realną stopą procentową może zwiększać skłonność do konsumpcji kosztem oszczędności” – piszą w raporcie ekonomiści PKO BP. Również w ocenie ekonomistów banku Credit Agricole dane za sierpień potwierdzają, że ożywienie konsumpcji w Polsce – wspierane przez umiarkowanie szybki wzrost realnych płac – ma charakter trwały i pozostanie „najbardziej stabilnym źródłem wzrostu PKB w Polsce w najbliższych kwartałach”. Apetyt na zakupy zdaniem analityków francuskiego banku może nam jednak ograniczyć strach przed eskalacją napięć geopolitycznych z Rosją. ©℗
