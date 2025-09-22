Statystyka ta dotyczy obcokrajowców uznanych za stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju. Wśród nich byli przede wszystkim obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Podczas minionego weekendu strażnicy graniczni z nadodrzańskiego oddziału zatrzymali sześć takich osób – obywateli Ukrainy. Pięciu pod eskortą opuściło już Polskę, a jeden do czasu wydania decyzji nakazującej wyjazd został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.

– Wszyscy oni otrzymali także wieloletnie zakazy ponownego wjazdu do państw strefy Schengen – zaznaczyła st. chor. szt. SG Potoczna.

Zatrzymani ostatnio Ukraińcy prowadzili samochody w stanie nietrzeźwości, dopuścili się przestępstw skarbowych, oszustw finansowych i wyłudzeń, kradzieży, niszczenia mienia, nękania oraz znęcania się psychicznego lub fizycznego.

Nadodrzański Oddział SG z komendą w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie) obejmuje zasięgiem działania województwa lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość chronionej przez niego granicy wynosi 716 km, w tym 278 km z Niemcami i 438 km z Czechami. Jego funkcjonariusze pełnią służbę na lotniskach: Poznań-Ławica, Wrocław-Strachowice i Zielona Góra-Babimost.