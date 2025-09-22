Zamiast korków – metro. Zamiast szukania miejsca – tramwaj co 5 minut. Warszawska komunikacja miejska może być wygodniejsza, niż myślisz. 22 września, w Dzień bez Samochodu, możesz to sprawdzić za darmo – wystarczy wsiąść i jechać. Do akcji dołączyły też na niektórych odcinkach Koleje Mazowieckie

Warszawski Transport Publiczny zyskuje przy bliższym poznaniu. Warto dać mu szansę i choćby na próbę, przesiąść się do komunikacji. Dobra okazja ku temu będzie już w poniedziałek 22 września, kiedy tradycyjnie obchodzimy Dzień bez Samochodu i nie trzeba kasować biletów - pisze warszawski Zarząd Transportu Publicznego.

Autobus jadący ulicą, obok samochody

"Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do korzystania z samochodu, to tego jednego dnia, spróbujmy zostawić go w garażu i przekonać się, że da się wszędzie i na czas dojechać komunikacją miejską" - czytamy na stronie stołecznego ZTM. I dodaje: "Chcemy ułatwić podjęcie takiej decyzji i dlatego przypominamy, że 22 września, od godz. 00.00 do godz. 23.59, wsiadając do warszawskiego autobusu, tramwaju, metra lub pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej, nie trzeba kasować biletu. Kasowniki będą wyłączone, automaty biletowe w pojazdach nie będą sprzedawały biletów papierowych (kupowanie biletów długookresowych kodowanych na kartach miejskich będzie możliwe), otwarte będą bramki metra".

Dzień bez auta i bez biletu w komunikacji miejskiej

Jak dodaje ZTM "Test można przeprowadzić bardzo prosto: wystarczy pójść na przystanek i sprawdzić, że siatka połączeń jest gęsta, a autobus, tramwaj, metro lub pociąg przyjeżdżają często i dowożą sprawnie do celu, a potem wsiąść i jechać do celu. W gratisie dostajemy spokój, bez konieczności myślenia o tym, gdzie mamy zaparkować i jak uniknąć stłuczki z innymi, przeciskającymi się przez każdą szczelinę na zatłoczonych ulicach, kierowcami."

Ile kosztują bilety ZTM w Warszawie/ Kto może jeździć za darmo na co dzień?

Warto też pamiętać, że korzystanie z Warszawskiego Transportu Publicznego to dbanie o środowisko (nawet nasze diesle nie dymią) i oszczędzanie pieniędzy (30-dniowy Bilet Warszawiaka kosztuje tylko 98 zł, a uczniowie podstawówek i seniorzy po 70. roku życia podróżują bezpłatnie). W czasie jazdy możemy porozmawiać z dzieckiem, albo poczytać książkę czy posłuchać muzyki – koniecznie w słuchawkach.

Jak dodaje ZTM warszawski Transport Publiczny to dziś ponad 1500 autobusów, ok. 400 składów tramwajowych, 62 pociągi metra oraz 20 pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej codziennie w ruchu w Warszawie i aglomeracji. Mamy ponad 300 linii autobusowych, 24 tramwajowe, 7 SKM i 2 linie metra. Długość wszystkich linii WTP w Warszawie to ponad 3,5 tys. km, a poza stolicą – ponad 1,5 tys. km.

Czy parkingi P+R też dziś są za darmo? Jak ZTM zachęca kierowców, by przesiedli się do komunikacji miejskiej

Tych, którzy jednak wsiądą samochodu, zachęcamy do przesiadki do transportu publicznego. Tego dnia ze wszystkich 17 parkingów P+R będzie można korzystać bezpłatnie. Obiekty są rozmieszczone przy stacjach metra czy stacjach kolejowych, żeby można było szybko zamienić samochód na transport publiczny.

Kolej też dołącza do Dnia bez Samochodu. Na jakich odcinkach przejazd jest darmowa?

Specjalną ofertę przygotowały także Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa. Bezpłatna podróż będzie możliwa we wszystkich pociągach oraz autobusach komunikacji zastępczej KM oraz w autobusach KM na odcinku Modlin – Lotnisko Modlin. Bilet nie będzie potrzebny również we wszystkich pociągach i autobusach zastępczych Warszawskiej Kolei Dojazdowej. W Polsce Dzień bez Samochodu obchodzony jest od 2004 roku. Z darmowych przejazdów komunikacją miejską w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności i Dnia bez Samochodu mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy oraz wielu innych polskich miast.