Kilkudziesięciu górników z kopalni Silesia nie wyjechało na powierzchnię, zaczynając w ten sposób protest przeciwko planowanym zwolnieniom. Kopalnia stoi przed widmem upadłości nie od dzisiaj, ale ten protest jest wyjątkowy, bo stanowi test odpowiedzialności dla polityków.

Silesia jest kopalnią prywatną, a jej właściciel napisał właśnie skargę do Komisji Europejskiej, wskazując, że nie sposób konkurować z subsydiowanymi kopalniami węgla kamiennego na zasadach rynkowych. Jednocześnie polski parlament przeprocedował, a prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy górniczej, która kopalniom węgla (ale nie Silesii) daje w ramach sprawiedliwej transformacji osłony socjalne w obliczu redukcji etatów. Rząd natomiast jest świeżo po wysłaniu do Brukseli swojego planu na przestawienie polskiej energetyki na OZE i atom.

To fakt, że Silesii w zasadzie nie ma w tych pakietach osłonowych, choć sama jest obrazem tego, jak wyglądałoby górnictwo węgla kamiennego, gdyby nie pomoc państwa. Górnicy 20 lat temu wywalczyli w podobny sposób szansę na funkcjonowanie kopalni „na swoim”. Równolegle do tego, gdy starali się to marzenie urzeczywistnić, kolejne rządy odsuwały problem na potem. Sprawiedliwość transformacji na Śląsku zakłada jednak nie tylko osłony socjalne, ale też stanięcie w prawdzie.

Kopalnia węgla kamiennego nie stanie się nagle świetnym biznesem

Silesia jeszcze niedawno była w procesie sanacyjnym, do sądu trafił też wniosek o jego umorzenie. Z wypowiedzi wiceministra Mariana Zmarzłego wynika, że właśnie ten proces wyklucza wciągnięcie kopalni do znowelizowanej ustawy. Ale jeśli tę przeszkodę usuniemy, Silesia nie stanie się rentowna, a węgiel nie zostanie czarnym złotem. Koszt wydobycia, środowiskowy, ludzki i ekonomiczny, jest chowany pod dywan. Spłacona może być tylko polityczna cena protestu. Dla prezydenta to potencjalny zysk i to od chwili, kiedy zgłosi ustawę, bez względu na to, czy parlament ją uchwali. Rząd zyska, jeśli uciszy protest, zanim w temacie umości się prezydent. I tylko górnicy zostaną z kosztowną, jak 20 lat temu, nadzieją. Czy na tym polega sprawiedliwość transformacji? ©℗