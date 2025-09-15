Przed wyborami parlamentarnymi kwestia związków partnerskich znalazła się na liście 100 konkretów na pierwsze 100 dni, ogłoszonych przez Koalicję Obywatelską. Ostatecznie kwestia ta nie znalazła się w umowie podpisanej przez liderów Koalicji 15 października, a przez kolejne kilkanaście miesięcy w ramach prac rządu nie udało się wypracować wspólnego stanowiska. Rządowy projekt w tej sprawie przygotowywany przez Katarzynę Kotulę – do lipca 2025 r. minister ds. równości, a dziś sekretarz stanu w kancelarii premiera – utknął na etapie prac rządowych. Tożsamy projekt złożony przez posłów Nowej Lewicy w Sejmie również nadal czeka na rozpatrzenie.

Wydawało się, że z powodu braku jedności w Koalicji 15 października temat związków partnerskich utknął w martwym punkcie. Głównymi hamulcowymi w tej sprawie byli politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy zgłaszali wiele zastrzeżeń do projektu przygotowanego przez Katarzynę Kotulę. W kuluarowych rozmowach politycy Nowej Lewicy przyznawali, że ze znalezieniem większości do uchwalenia projektu w tej sprawie może być problem. Tymczasem w ubiegłym tygodniu rząd umieścił kwestię związków partnerskich w wykazie priorytetów rządu na pozostałą część kadencji. Co się zmieniło?

– Mogę powiedzieć krótko: trwają ustalenia. Otworzyła się nowa ścieżka, szukamy rozwiązań, co do których w ramach koalicji jesteśmy zgodni. Rozmowy toczą się za zamkniętymi drzwiami, nie prowadzimy publicznej wojenki w tej sprawie, dzięki czemu dostrzegam światełko w tunelu – mówi DGP Katarzyna Kotula.