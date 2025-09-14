Na wrocławskich osiedlach zawisły żółte kartki A4, które zostały przygotowane przez policję i a ich adresatem są mieszkańcy w podeszłym wieku, najbardziej zagrożeni przez oszustów wykorzystujących perfidne metody na okradanie. Funkcjonariusze ostrzegają przed najczęstszymi sposobami oszustw, na które w Polsce wciąż nabierają się tysiące Polaków.

Najpopularniejsze metody oszustów na seniorach stosowane przez oszustów

Policja zwraca się do seniorów prostym i zrozumiałym językiem, ostrzegając przed nadmiernym zaufaniem do osób oferujących szybkie zyski lub podszywających się członków rodziny: "Drodzy Seniorzy, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o rozwagę i czujność wobec coraz powszechniejszych prób oszustwa, które szczególnie dotykają osoby starsze. Przestępcy stosują różne metody, by wyłudzić pieniądze i oszukać Wasze zaufanie. Najczęściej spotykane oszustwa to:

„Na wnuczka”, „na policjanta”, „na pracownika banku” – oszuści dzwonią i udają bliskich w potrzebie, funkcjonariuszy lub pracowników instytucji. Proszą o pilne przekazanie pieniędzy, wypłatę gotówki z konta lub udział w „tajnej akcji”,

Fałszywe inwestycje i kryptowaluty – przestępcy oferują „szybki zysk”, zachęcając do wpłat na nieistniejące platformy inwestycyjne lub obiecują ogromne dochody z kryptowalut. Często podszywają się pod znane firmy, wysyłają fałszywe maile, dzwonią z „pomocą techniczną” i proszą o zainstalowanie programów do zdalnej obsługi komputera,

„Doradcy finansowi” – osoby udające specjalistów próbują nakłonić Was do przelania oszczędności życia, rzekomo w celu ich pomnożenia. W rzeczywistości nigdy więcej nie zobaczycie tych pieniędzy."

Przed jakimi działaniami policja ostrzega seniorów

W dalszej części komunikatu policja udziela wskazówek jak zachowywać się w momencie, gdy osoby zostaną już okradzione lub oszuści wezmą je na celownik: "Zawsze pamiętajcie:

Nigdy nie przekazujcie pieniędzy nieznajomym ani nie inwestujcie w coś, czego nie rozumiecie.

Nie podawajcie danych do konta, PIN-ów ani nie instalujcie oprogramowania na prośbę „konsultanta” przez telefon.

Nie klikajcie w podejrzane linki, które przychodzą SMS-em lub e-mailem.

Skontaktujcie się z rodziną lub zaufaną osobą przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji finansowej.

W razie wątpliwości dzwońcie na numer alarmowy 112 lub odwiedźcie najbliższy komisariat policji. Oszustwo może dotknąć każdego – nie wstydźcie się mówić o tym głośno. Informujcie znajomych i bliskich o zagrożeniach. Wasze bezpieczeństwo i spokój są najważniejsze! Z wyrazami troski i szacunku, Dzielnicowi Komisariatu Policji Wrocław Psie Pole."

Liczba ofiar tego rodzaju przestępstw rośnie zamiast maleć z biegiem lat

Od początku 2024 r. Narodowy Bank Polski raportuje oszustwa według nowej metodologii, obejmującej także scamy finansowe oparte na manipulacjach. Od stycznia do października banki odnotowały 32 tys. takich przypadków, informuje "Puls Biznesu". Oznacza to, że ofiarą scamerów mogło paść już ok. 50 tys. osób, choć część została oszukana wielokrotnie.

W ciągu dziewięciu miesięcy straty finansowe sięgnęły prawie 300 mln zł.Uwzględniając ostatni kwartał roku, kiedy oszustwa nasilały się w okresie wyprzedaży i świątecznych zakupów, łączna wartość szkód w 2024 r. mogła wynieść nawet 0,5 mld zł.