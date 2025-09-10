Unia Europejska postawiła sprawę jasno i zdecydowała, jak będzie wyglądała przyszłość kierowców – zarówno tych młodszych, jak i starszych.

Prawo jazdy 15 lat – nowe zasady dla wszystkich kierowców

Nowe przepisy jasno wskazują, że wszystkie prawa jazdy – zarówno te wydawane obecnie, jak i dokumenty starszego typu – będą obowiązywały przez 15 lat. Dotyczy to zarówno kategorii B, czyli samochodów osobowych, jak i prawa jazdy na motocykl.

Do tej pory w Polsce funkcjonowały dwa systemy: bezterminowe prawa jazdy, które można było uzyskać do 19 stycznia 2013 roku, oraz te z datą ważności – najczęściej właśnie na 15 lat. Teraz bezterminowe dokumenty przechodzą do historii.

Proces wymiany blankietów rozpocznie się w 2028 roku. Właściciele starych dokumentów otrzymają nowe, już z określoną datą ważności.

Wymiana prawa jazdy od 2028 roku – kogo obejmie obowiązek?

To pytanie wzbudzało największe kontrowersje. Przed 2013 rokiem kierowcy, którzy otrzymywali prawo jazdy terminowe, musieli poddawać się badaniom lekarskim – szczególnie jeśli pojawiały się zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia.

Nowe przepisy idą w innym kierunku. Unia Europejska nie wprowadziła obowiązku badań dla wszystkich kierowców. Państwa członkowskie same zdecydują, czy warunkiem uzyskania nowego dokumentu będzie przejście badań, czy wystarczy oświadczenie kierowcy, że czuje się zdolny do prowadzenia auta.

Co istotne, pojawi się nowe rozwiązanie – lekarze rodzinni mogą otrzymać uprawnienia, a nawet obowiązek, by informować odpowiednie organy, jeśli stan zdrowia pacjenta stwarza realne zagrożenie w ruchu drogowym.

Badania lekarskie kierowcy – decyzja należy do państw członkowskich

Największe emocje budził pomysł skrócenia ważności prawa jazdy po 70. roku życia do 5 lat. Zwolennicy tego rozwiązania podkreślali, że starsi kierowcy mogą gorzej reagować i częściej cierpieć na choroby ograniczające zdolność prowadzenia pojazdów.

Ostatecznie Unia Europejska nie wprowadziła takich ograniczeń. Seniorzy zachowają takie same prawa jak młodsi kierowcy. Nie będzie unijnego przymusu cyklicznych badań ani automatycznego skracania ważności dokumentu.

Seniorzy i prawo jazdy – koniec dyskusji o dodatkowych ograniczeniach

Na razie nie wiadomo, jakie stanowisko przyjmą polskie władze w sprawie badań lekarskich przy wymianie prawa jazdy. Możliwe są różne scenariusze – od prostego przedłużania dokumentu na podstawie oświadczenia kierowcy, po obowiązek przechodzenia badań w wyznaczonych przypadkach.

Decyzje w tej sprawie będą miały ogromne znaczenie dla milionów kierowców w Polsce, szczególnie dla tych, którzy jeszcze posiadają dokumenty wydane bezterminowo.

Nowa rzeczywistość dla kierowców

Zmiany, które wejdą w życie, to nie tylko formalności. To także nowe zasady, które mają połączyć bezpieczeństwo na drogach z poszanowaniem praw obywateli. Kierowcy nie stracą swoich dokumentów z dnia na dzień, ale będą musieli pamiętać, że era bezterminowych praw jazdy dobiega końca.

Przyszłość kierowców w Unii Europejskiej zależy od tego, jak poszczególne państwa podejdą do kwestii badań lekarskich. Jedno jest jednak pewne – nikt nie będzie traktowany inaczej tylko dlatego, że skończył 70 lat.