- 21 świadczeń i ulg dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- Zasiłek pielęgnacyjny i ulga rehabilitacyjna wśród 21 świadczeń i ulg
- Zasiłek pielęgnacyjny i ulgi podatkowe – konkretne wsparcie finansowe
- Dodatkowe prawa pracownicze – krótszy czas pracy i dodatkowy urlop
- Jakie choroby uprawniają do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?
- Warto znać swoje prawa
W 2025 roku katalog uprawnień obejmuje aż 21 różnych form pomocy. Co dokładnie przysługuje osobom z tym orzeczeniem i jakie choroby kwalifikują do uzyskania takiego stopnia niepełnosprawności?
21 świadczeń i ulg dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umiarkowany stopień oznacza naruszoną sprawność organizmu, często niezdolność do pracy poza warunkami chronionymi oraz konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób.
Dzięki temu osoby z takim orzeczeniem zyskują prawa, które mają realne znaczenie dla ich życia zawodowego i prywatnego. Mogą pracować krócej – maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo – oraz korzystać z dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy. Te pozornie niewielkie udogodnienia mają ogromne znaczenie dla zdrowia i kondycji pracowników z niepełnosprawnościami.
Zasiłek pielęgnacyjny i ulga rehabilitacyjna wśród 21 świadczeń i ulg
Orzeczenie to otwiera drogę do aż 21 różnych świadczeń, ulg i form pomocy. Obejmują one zarówno wsparcie finansowe, jak i organizacyjne:
- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu,
- dofinansowanie prawa jazdy,
- zakup sprzętu elektronicznego i specjalistycznego oprogramowania,
- utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego,
- zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- utrzymanie sprawności skutera lub wózka elektrycznego,
- dofinansowanie protezy kończyny i jej konserwacji,
- zakup skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania do wózka ręcznego,
- wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez opiekę dla osoby zależnej,
- dofinansowanie rehabilitacji domowej, np. wentylacji,
- pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia,
- szkolenia organizowane przez urzędy pracy,
- turnusy rehabilitacyjne,
- ulgi podatkowe i komunikacyjne, zwolnienie z opłat RTV,
- zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie w 2025 roku,
- zasiłek okresowy – uzależniony od kryterium dochodowego,
- skrócony czas pracy – maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo,
- dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy,
- dodatkowy urlop wypoczynkowy – 10 dni rocznie,
- ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT,
- karta parkingowa (dla osób z określonymi schorzeniami).
To katalog, który obejmuje zarówno pomoc finansową, jak i praktyczne wsparcie w codziennym życiu. Dzięki temu osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zyskują większą niezależność i poczucie bezpieczeństwa.
Zasiłek pielęgnacyjny i ulgi podatkowe – konkretne wsparcie finansowe
Najbardziej rozpoznawalnym świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny. W 2025 roku wynosi on 215,84 zł miesięcznie. To wsparcie, które choć nie pokrywa wszystkich wydatków, jest stałym i pewnym elementem budżetu wielu rodzin.
Równie ważne są ulgi podatkowe, w tym możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu PIT. Dzięki niej osoby ponoszące koszty związane z leczeniem, rehabilitacją czy zakupem sprzętu mogą odliczyć wydatki od dochodu. Do tego dochodzą ulgi komunikacyjne i zwolnienie z opłat RTV.
Dodatkowe prawa pracownicze – krótszy czas pracy i dodatkowy urlop
Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności daje także szereg przywilejów w miejscu pracy. Pracownik nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przysługuje mu też dodatkowa, 15-minutowa przerwa w pracy, która jest wliczana do czasu pracy.
Ponadto osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. To rozwiązania, które w praktyce pozwalają zadbać o zdrowie, regenerację i równowagę między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.
Jakie choroby uprawniają do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?
Orzeczenie może zostać przyznane w wielu przypadkach zdrowotnych. Dotyczy to zarówno chorób przewlekłych, jak i zaburzeń psychicznych. Wśród nich znajdują się m.in.:
- choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, Parkinson czy pourazowe uszkodzenia mózgu,
- schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego,
- choroby psychiczne, w tym depresja i zaburzenia lękowe,
- choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca,
- schorzenia układu pokarmowego oraz moczowo-płciowego.
To szerokie spektrum dolegliwości, które sprawia, że grono osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń jest bardzo liczne.
Warto znać swoje prawa
Świadomość przysługujących świadczeń i ulg to pierwszy krok do realnej poprawy jakości życia. Wiele osób wciąż nie korzysta z pełni dostępnych możliwości, a tymczasem katalog pomocy w 2025 roku jest wyjątkowo szeroki. Zasiłek pielęgnacyjny, karta parkingowa, ulgi podatkowe czy turnusy rehabilitacyjne – wszystko to razem tworzy system, który może znacząco ułatwić codzienność.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję