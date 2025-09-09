W 2025 roku katalog uprawnień obejmuje aż 21 różnych form pomocy. Co dokładnie przysługuje osobom z tym orzeczeniem i jakie choroby kwalifikują do uzyskania takiego stopnia niepełnosprawności?

21 świadczeń i ulg dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych umiarkowany stopień oznacza naruszoną sprawność organizmu, często niezdolność do pracy poza warunkami chronionymi oraz konieczność stałej lub długotrwałej pomocy innych osób.

Dzięki temu osoby z takim orzeczeniem zyskują prawa, które mają realne znaczenie dla ich życia zawodowego i prywatnego. Mogą pracować krócej – maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo – oraz korzystać z dodatkowej, 15-minutowej przerwy w pracy. Te pozornie niewielkie udogodnienia mają ogromne znaczenie dla zdrowia i kondycji pracowników z niepełnosprawnościami.

Zasiłek pielęgnacyjny i ulga rehabilitacyjna wśród 21 świadczeń i ulg

Orzeczenie to otwiera drogę do aż 21 różnych świadczeń, ulg i form pomocy. Obejmują one zarówno wsparcie finansowe, jak i organizacyjne:

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu,

dofinansowanie prawa jazdy,

zakup sprzętu elektronicznego i specjalistycznego oprogramowania,

utrzymanie sprawności technicznej sprzętu elektronicznego,

zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

utrzymanie sprawności skutera lub wózka elektrycznego,

dofinansowanie protezy kończyny i jej konserwacji,

zakup skutera inwalidzkiego lub oprzyrządowania do wózka ręcznego,

wsparcie w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez opiekę dla osoby zależnej,

dofinansowanie rehabilitacji domowej, np. wentylacji,

pomoc w zdobyciu wyższego wykształcenia,

szkolenia organizowane przez urzędy pracy,

turnusy rehabilitacyjne,

ulgi podatkowe i komunikacyjne, zwolnienie z opłat RTV,

zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł miesięcznie w 2025 roku,

zasiłek okresowy – uzależniony od kryterium dochodowego,

skrócony czas pracy – maksymalnie 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo,

dodatkowa 15-minutowa przerwa w pracy,

dodatkowy urlop wypoczynkowy – 10 dni rocznie,

ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu PIT,

karta parkingowa (dla osób z określonymi schorzeniami).

To katalog, który obejmuje zarówno pomoc finansową, jak i praktyczne wsparcie w codziennym życiu. Dzięki temu osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zyskują większą niezależność i poczucie bezpieczeństwa.

Zasiłek pielęgnacyjny i ulgi podatkowe – konkretne wsparcie finansowe

Najbardziej rozpoznawalnym świadczeniem jest zasiłek pielęgnacyjny. W 2025 roku wynosi on 215,84 zł miesięcznie. To wsparcie, które choć nie pokrywa wszystkich wydatków, jest stałym i pewnym elementem budżetu wielu rodzin.

Równie ważne są ulgi podatkowe, w tym możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym rozliczeniu PIT. Dzięki niej osoby ponoszące koszty związane z leczeniem, rehabilitacją czy zakupem sprzętu mogą odliczyć wydatki od dochodu. Do tego dochodzą ulgi komunikacyjne i zwolnienie z opłat RTV.

Dodatkowe prawa pracownicze – krótszy czas pracy i dodatkowy urlop

Orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności daje także szereg przywilejów w miejscu pracy. Pracownik nie może pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Przysługuje mu też dodatkowa, 15-minutowa przerwa w pracy, która jest wliczana do czasu pracy.

Ponadto osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego rocznie. To rozwiązania, które w praktyce pozwalają zadbać o zdrowie, regenerację i równowagę między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym.

Jakie choroby uprawniają do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności?

Orzeczenie może zostać przyznane w wielu przypadkach zdrowotnych. Dotyczy to zarówno chorób przewlekłych, jak i zaburzeń psychicznych. Wśród nich znajdują się m.in.:

choroby neurologiczne, takie jak stwardnienie rozsiane, Parkinson czy pourazowe uszkodzenia mózgu,

schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, oddechowego i sercowo-naczyniowego,

choroby psychiczne, w tym depresja i zaburzenia lękowe,

choroby metaboliczne, takie jak cukrzyca,

schorzenia układu pokarmowego oraz moczowo-płciowego.

To szerokie spektrum dolegliwości, które sprawia, że grono osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń jest bardzo liczne.

Warto znać swoje prawa

Świadomość przysługujących świadczeń i ulg to pierwszy krok do realnej poprawy jakości życia. Wiele osób wciąż nie korzysta z pełni dostępnych możliwości, a tymczasem katalog pomocy w 2025 roku jest wyjątkowo szeroki. Zasiłek pielęgnacyjny, karta parkingowa, ulgi podatkowe czy turnusy rehabilitacyjne – wszystko to razem tworzy system, który może znacząco ułatwić codzienność.