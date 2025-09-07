W sondażu na pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki wywiąże się z 21 obietnic, które złożył w czasie kampanii prezydenckiej w Polsce?”, 50,7 proc. badanych odpowiedziało, że nie. 37,5 proc. zadeklarowało przekonanie, że prezydent spełni swoje wszystkie obietnice.

Obietnice wyborcze Karola Nawrockiego

Odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło 24,8 proc. uczestników badania, z czego 9 proc. respondentów deklarujących się jako wyborcy opozycji - PiS i Konfederacji, 54 proc. ankietowanych uważających się za wyborców rządzącej koalicji i 11 proc. pozostałych wyborców. „Raczej nie” odpowiedziało 25,9 proc.: 15 proc. wyborców opozycji, 43 proc. wyborców koalicji i 26 proc. pozostałych.

6,5 proc. ogółu pytanych odpowiedziało natomiast „zdecydowanie tak”. W grupie deklarującej się jako wyborcy opozycji - PiS i Konfederacji - odsetek ten wyniósł 13 proc., a wśród wyborców koalicji rządzącej i pozostałych wyborców - 0 proc. Odpowiedzi „raczej tak” udzieliło łącznie 31 proc. respondentów, wśród wyborców opozycji było to 55 proc., a wśród wyborców koalicji rządzącej - 1 proc. Taką odpowiedź wskazało też 20 proc. pozostałych uczestników sondażu.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski przeprowadzony został metodą CATI/CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.