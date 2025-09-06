Nawrocki podkreślił, że relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dla Polski „kwestią zasadniczą” i zaapelował do Sikorskiego o „powagę”.

Nawrocki ostro reaguje na wpis Sikorskiego. Co napisał na X szef polskiego MSZ?

Wpis prezydenta był reakcją na publikacje szefa MSZ na temat wizyty Sikorskiego w Waszyngtonie. Szef dyplomacji informował m.in., że w Białym Domu rozmawiał z Kevinem Hassettem, szefem rady doradców ekonomicznych prezydenta USA Donalda Trumpa o perspektywach uczestnictwa Polski w pracach Grupy G-20. Sikorski zamieścił też zdjęcia i dodał nagranie w którym powiedział: „koledzy patrioci z PiS chełpią się, że zablokowali rządowi wejście do Białego Domu. Pozdrawiam”.

Prezydent Nawrocki w odpowiedzi do wicepremiera Sikorskiego napisał: „Minister SZ, cykający selfie pod budynkami administracji naszego partnera, to nie jest dobra droga. Proszę na chwilę zapomnieć o emocjach, o naszej wewnętrznej polityce, o swoim albumie z wyjazdu” - napisał.

Nawrocki zaapelował do Sikorskiego o reprezentowanie Polski „z powagą” podkreślając, że chodzi o sprawy państwowe. „Wierzę, że jak tylko znajdę czas, a Pan trochę ochłonie, to spotkamy się na poważnej rozmowie o niepokojącym stanie polskiej dyplomacji - także w USA, gdzie nie mamy od dłuższego czasu Ambasadora" - dodał we wpisie prezydent.

Wizyta Karola Nawrockiego w USA i spotkanie z Trumpem. Spór na linii prezydent-MSZ

W ostatnich dniach trwał spór między Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Kancelarią Prezydenta RP o wizytę Karola Nawrockiego w Białym Domu – m.in. o rekomendacje rządu, skład delegacji i wymianę informacji. W tym samy czasie z wizytą w USA przebywał wicepremier Sikorski.

Wizyta w USA była pierwszą zagraniczną aktywnością prezydenta Nawrockiego, który 6 sierpnia br. złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i formalnie objął urząd prezydenta RP.

Kancelaria prezydenta podsumowuje pierwszy miesiąc Nawrockiego

W sobotę rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz we wpisie opublikowanym X podsumował pierwszy miesiąc prezydentury Nawrockiego. Leśkiewicz wyliczył, że w tym czasie prezydent złożył sześć projektów ustaw „odpowiadających na potrzeby Polaków”, w tym projekt ustawy dot. CPK czy „projekt wprowadzający nowe zasady wypłaty świadczenia 800+ dla przebywających w Polsce Ukraińców”. Określił prezydenta „strażnikiem Konstytucji i interesu Polaków”, ponieważ nie zgodził się na podpisanie ustaw, które były - jak stwierdził - niekorzystne dla obywateli.

Prezydencki rzecznik podkreślił, że Nawrocki nawiązał też „świetne relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem Stanami Zjednoczonymi", a rozmowy z Trumpem przyniosły wymierne efekty - potwierdzenie amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa i zaproszenie na szczyt G20.

Przypomniał także o spotkaniach prezydenta z premier Włoch Giorgią Meloni, papieżem Leonem XIV a także przywódcami Litwy, Łotwy, Estonii i Danii. Leśkiewicz ocenił ponadto, że „zgodnie z zapowiedziami formułowanymi w czasie kampanii wyborczej, Prezydent Karol Nawrocki zagonił rząd do pracy”.