Jednolity kodeks RODO dla lotnisk w Polsce

Jak wynika z informacji prasowej, celem podpisanego we wtorek listu jest stworzenie jednolitego kodeksu postępowania dla podmiotów zarządzających lotniskami. Dokument ma doprecyzować ogólne przepisy unijne (RODO) do specyfiki operacyjnej lotnisk i stworzyć podstawy do certyfikacji zgodności z kodeksem.

Ma powstać zespół roboczy złożony z ekspertów PPL i przedstawicieli portów regionalnych. Ich zadaniem będzie zmapowanie procesów przetwarzania danych m.in. w obszarze bezpieczeństwa, marketingu, HR i operacji lotniczych. Ma to umożliwić opracowanie szczegółowych zasad i wytycznych, które pomogą we właściwym stosowaniu RODO w portach lotniczych.

Lotniska przetwarzają gigantyczne ilości danych pasażerów

Biuro zaznaczyło, że porty lotnicze przetwarzają każdego dnia „gigantyczne ilości danych osobowych”, także za pomocą monitoringu - pasażerów, osób im towarzyszących, pracowników, osób zatrudnionych u Agentów Obsługi Naziemnej czy podmiotów prowadzących działalność usługową na terenie lotniska.

Jak wskazano, do tej pory każde lotnisko wypełniało obowiązki wynikające z RODO indywidualnie, a kodeks ma to zmienić. Dzięki niemu porty lotnicze mają zyskać pewność prawną, a pasażerowie gwarancję, że niezależnie od tego z jakiego lotniska w Polsce wylatują, ich dane chronione są według tych samych, najwyższych standardów - podkreśliło biuro prasowe PLL.

Certyfikat zgodności z RODO zatwierdzi UODO

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek zaznaczył, że lotniska to infrastruktura krytyczna państwa, a „bezpieczeństwo fizyczne pasażerów jest nierozerwalnie splecione z bezpieczeństwem cyfrowym”.

Inicjatywę poparł też Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Mirosław Wróblewski. „Dla administratorów oznacza on (kodeks - PAP) transparentność i łatwość przestrzegania przepisów, a dla osób których dane dotyczą - realny wzrost poziomu ochrony ich prywatności. To przykład dla innych sektorów i krok w stronę nowoczesnego, odpowiedzialnego podejścia do danych osobowych” - wskazał PUODO, cytowany w informacji prasowej.

Poinformowano ponadto, że projekt kodeksu stworzony przez zespół roboczy przejdzie konsultacje społeczne, a potem trafi do zatwierdzenia przez Prezesa UODO. Uzyskanie certyfikatu ma natomiast sprawić, że stosowanie się do kodeksu będzie dla lotnisk oficjalnym potwierdzeniem zgodności z RODO, honorowanym przez organy nadzorcze w UE. (PAP)