Spotkanie Nawrocki-Trump. Jak będzie przebiegała wizyta. Jakie kwestie zostaną poruszone?

W Gabinecie Owalnym prezydenci Polski i USA mają rozmawiać o bezpieczeństwie militarnym i energetycznym Polski, a także o sytuacji w Ukrainie. Następnie zaplanowano rozmowy plenarne w formule śniadania roboczego.

Trump obiecuje bronić Polski. Więcej żołnierzy USA w Polsce?

Podczas otwartej dla mediów części spotkania Donald Trump powiedział: "Mamy bardzo specjalne relacje z Polską. Pomożemy się Polsce bronić". Zapewnił, że żołnierze amerykańscy zostaną w Polsce. "Możemy ich umieścić więcej, jeśli Polacy tego chcą" - dodał Donald Trump.

Z kolei prezydent Polski Karol Nawrocki stwierdził: Pierwszy raz w historii cieszymy się, że mamy u siebie zagranicznych żołnierzy. To sygnał dla Rosji, że jesteśmy razem. Zapewnił, że Polska osiągnie wydatki na cele obronne w wysokości 5 proc. PKB.

Wojna w Ukrainie. Trump mówi o Rosji, spotkaniu z Putinem oraz sankcjach

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę 3 września, że w ciągu najbliższych dni porozmawia z Władimirem Putinem. - W ciągu najbliższych kilku dni i (wtedy) będę wiedział dokładnie, co zrobię - powiedział Trump, odpowiadając na pytanie, czy nałoży dodatkowe sankcje na Rosję w związku z brakiem obiecanego spotkania przywódców Rosji i Ukrainy. Przyznał, że jest niezadowolony z tego, że na na froncie nadal giną ludzie. Przyznał również, że myślał, że zakończenie wojny będzie łatwiejsze ze względu na jego relacje z Władimirem Putinem.

Odrzucił przy tym sugestie, że nie podjął żadnych działań przeciwko Rosji. - Czy powiedziałbyś, że nakładanie sankcji wtórnych na Indie, największego kupca (rosyjskiej ropy) poza Chinami, (...) to brak działań? Nazywasz to brakiem działań? A jeszcze nie zrobiłem fazy drugiej czy trzeciej. Ale jeśli mówisz, że nie ma działań, to powinieneś znaleźć sobie nową pracę - powiedział poirytowany Trump do korespondenta Polskiego Radia.

Wizyta w USA i spotkanie z Donaldem Trumpem. Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Nawrockiego

Dla Nawrockiego to pierwsza wizyta zagraniczna jako prezydenta RP, lecz nie pierwsze spotkanie z Trumpem - to odbyło się w maju podczas kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Trump udzielił mu wtedy nieformalnego poparcia.

Powitanie Nawrockiego przez Trumpa z pompą. Co przewidział Biały Dom?

„Prezydent Trump nie mógł się doczekać przyjęcia w Białym Domu prezydenta Nawrockiego, który "niedawno wygrał w historycznych wyborach w Polsce” - przekazała w rozmowie z Fox News rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly. Na jego cześć nad Waszyngtonem przeleciały myśliwce.

Przelot samolotów miał też „upamiętnić odważnego polskiego pilota myśliwców, który tragicznie, zbyt wcześnie, zginął i uhonorować wyjątkowe relacje między naszymi dwoma krajami”.Cztery myśliwce F-16 zostaną wysłane na cześć pilota majora Macieja „Slaba” Krakowiana, który zginął 28 sierpnia podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu.

Kolejne cztery F-35 mają przeleciały nad Białym Domem w celu uhonorowania relacji polsko-amerykańskich.

Fox News podkreślił, że nie będzie to pierwszy przelot nad Białym Domem podczas wizyty polskiego prezydenta. Podobny zorganizowano w 2019 r., w trakcie pierwszej kadencji Trumpa, gdy do Waszyngtonu przybył ówczesny prezydent Andrzej Duda.

ndz/ szm/