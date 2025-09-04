Kontrowersyjny wpis Biedronia na platformie X

W środę, 3 września 2025 r., na oficjalnym profilu Roberta Biedronia na platformie X pojawił się wpis, który wywołał poruszenie w internecie. Post zawierał zdjęcie prezydenta Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa obserwujących przelatujące w hołdzie zmarłego w Radomiu pilotowi F-16, Maciejowi Krakowianowi, myśliwce. Wpis opatrzony był komentarzem "Szon patrol” na posterunku...", co uznano – w kontekście tragicznej śmierci pilota – za nietaktowne i obraźliwe.

Biedroń przeprasza i nie przyznaje się do winy

Post szybko usunięto z profilu Biedronia, zdążył jednak wywołać lawinę krytyki w internecie. Teraz do wpisu na platformie X odniósł się Robert Biedroń. Opublikował tam przeprosiny, nie przyznając się równocześnie do winy. Odpowiedzialność za publikację zrzucił na asystentów.

"Przepraszam. Wczorajszy wpis był nieudanym żartem jednego z moich asystentów, który usunąłem natychmiast po dowiedzeniu się o jego publikacji. Taka sytuacja nigdy nie powinna mieć miejsca" – napisał Biedroń.