Prezydent Polski Karol Nawrocki 16 września uda się z oficjalną wizytą do Niemiec. Jak poinformowała agencja dpa, gospodarzem wizyty będzie prezydent Frank-Walter Steinmeier, który przyjmie polskiego przywódcę w swojej rezydencji – pałacu Bellevue w Berlinie.

Karol Nawrocki w Berlinie. Program wizyty

Według harmonogramu, wizyta rozpocznie się o godzinie 9 rano od ceremonii powitania z honorami wojskowymi. Następnie zaplanowane są rozmowy obu prezydentów. Niemiecka agencja zwraca uwagę, że spotkanie może być wymagające dla gospodarza, ponieważ 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, prezydent Nawrocki ponowił żądania dotyczące reparacji wojennych od Niemiec. Dpa przypomina również, że Nawrocki, związany z PiS, prezentuje stanowisko odmienne od proeuropejskiej polityki rządu Donalda Tuska.

Kwestia reparacji była już wcześniej poruszana w rozmowach polsko-niemieckich. Podczas pierwszych od 2018 roku konsultacji międzyrządowych, które odbyły się w lipcu 2024 r., strona niemiecka zadeklarowała chęć wsparcia żyjących jeszcze ofiar wojny, jednak szczegółów tych działań nie przedstawiono.

Polska oficjalnie wystąpiła z żądaniem reparacji 3 października 2022 roku, gdy ówczesny minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wysłał notę dyplomatyczną do Berlina. W dokumencie znalazło się roszczenie w wysokości ponad 6,2 biliona złotych, oparte na raporcie zespołu kierowanego przez posła PiS Arkadiusza Mularczyka. Stanowisko rządu Niemiec pozostaje niezmienne. Berlin uznaje kwestię reparacji za prawnie zamkniętą i nie zamierza podejmować negocjacji. To stanowisko wielokrotnie potwierdzał również prezydent Steinmeier.