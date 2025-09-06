Jak poinformował IMGW, większość Europy jest w obszarze podwyższonego ciśnienia. Jedynie krańce zachodnie oraz częściowo Skandynawia i Morze Bałtyckie znajdują się w oddziaływaniu niżów. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Jak pogoda w sobotę 6 września?

W sobotę zachmurzenie umiarkowane lub duże. Przelotne opady deszczu oraz burze, możliwy grad. Prognozowana suma opadów od 10 do 20 mm, na wschodzie punktowo od 25 do 35 mm. Temperatura maksymalna przeważnie od 18 do 21 st. C, na wschodzie cieplej od 24 do 27 st. C, natomiast najchłodniej do 17 w kotlinach podgórskich. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h, na wschodzie do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od południowego zachodu rozpogodzeniami. Na wschodzie i północy przelotne opady deszczu i zanikające burze. W czasie burz suma opadów deszczu do około 15 mm. Silne zamglenia, a także miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 11 do 16 st. C na przeważającym obszarze kraju, chłodniej miejscami na południu oraz w rejonach podgórskich od 8 do 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków zachodnich, na zachodzie skręcający na południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do około 65 km/h.

W niedzielny poranek powitają nas mgły. Jaka aura czeka Polaków 7 września?

W niedzielę zachmurzenie małe lub umiarkowane, na północy, wschodzie oraz na Podkarpaciu okresami duże z przelotnymi opadami deszczu, możliwe również burze. Prognozowana suma opadów lokalnie do 15 mm. Nad ranem zanikające mgły ograniczające widzialność miejscami do 200 m. Temperatura maksymalna od 20 do 23 st. C, chłodniej w rejonach podgórskich około 18 st. C. Wiatr słaby, zmienny lub z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 55 km/h.

Pogoda na weekend dla Warszawy

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Suma opadów w trakcie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W trakcie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Możliwe silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna 14 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 22 st. C. Wiatr słaby, zmienny.