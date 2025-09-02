Gazprom i chiński koncern CNPC zawarły porozumienie dotyczące zwiększenia dostaw gazu ziemnego do Chin. Surowiec ma płynąć zarówno rurociągiem Siła Syberii 1, jak i tzw. szlakiem dalekowschodnim – poinformowała agencja RIA-Nowosti, cytowana przez Reutersa.

Agencja, powołując się na Aleksieja Millera, prezesa rosyjskiego giganta gazowego, podała, że roczny eksport surowca z Rosji do Chin ma zostać zwiększony z 38 mld m sześc. do 44 mld m sześc.

Rosja zwiększa przesył gazy do Chin. Jakie ilości błękitnego paliwa popłyną szlakiem dalekowschodnim?

Przesył tzw. szlakiem dalekowschodnim, biegnącym z obwodu sachalińskiego Rosji gazociągiem Sachalin–Chabarowsk–Władywostok do Chin, wzrosnąć ma z 10 mld m sześc. do 12 mld m sześc.

Koncerny podpisały także prawnie wiążące memorandum w sprawie budowy drugiej nitki rurociągu Siła Syberii, która ma przebiegać przez Mongolię (w odróżnieniu od Siły Syberii 1, który bezpośrednio łączy Chiny i Rosję).

Zwiększenie eksportu do Chin może pozwolić Rosji przekierować część gazu, która do niedawna sprzedawana była Europie. Po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Moskwy na Ukrainę w 2022 r. Unia Europejska radykalnie ograniczyła zakupy rosyjskiego gazu (według unijnych danych jego udział w ogóle importu tego surowca spadł z 40 proc. w 2021 r. do 11 proc. w 2024 r.). UE chce uniezależnić się od niego całkowicie do końca 2027 r.

Putin znów w Chinach - zacieśnianie stosunków trwa od 2022 r. Korzyści ma nie tylko Gazprom

Porozumienie między Gazpromem a CNPC podpisano w trakcie wizyty przywódcy Rosji Władimira Putina w Chinach. W poniedziałek Putin uczestniczył w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, a w środę weźmie udział w defiladzie wojskowej w Pekinie z okazji 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Azji.

Chiny i Rosja po 2022 r. zacieśniły więzi, przedstawiając się jako alternatywa dla zachodniego porządku światowego. Mimo że ChRL deklaruje neutralność w sprawie wojny w Ukrainie, to nie potępiła agresji rosyjskiej, a zarazem zwiększyła współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą z Rosją.