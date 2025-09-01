Z danych GUS wynika, że inwestycje w II kw. spadły o 1,0 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,4 proc. rdr, a popyt krajowy wzrósł o 4,0 proc. rdr.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w II kw. wzrostu inwestycji o 4,5 proc. rdr, popytu krajowego - o 4,7 proc. rdr i konsumpcji prywatnej - o 3,6 proc. rdr.

Poniżej składowe PKB za II i I kw. 2025 r.:

2025
I kw. II kw.
Spożycie ogółem 2,4 3,8
w tym:
Spożycie
- w sektorze gospodarstw domowych 2,5 4,4
- publiczne 2,0 2,1
Akumulacja brutto 19,9 5,4
w tym:
Nakłady brutto na środki trwałe 6,3 -1,0
Eksport 1,1 1,5
Import 3,5 2,6
Popyt krajowy 4,6 4,0
Produkt krajowy brutto 3,2 3,4
w tym:
Wartość dodana brutto 2,2 3,0

