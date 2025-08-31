Nowe świadczenie mieszkaniowe dla funkcjonariuszy MSWiA

Projekt przyjęty przez Radę Ministrów 12 sierpnia 2025 r. wprowadza dla funkcjonariuszy służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)nieopodatkowane świadczenie mieszkaniowe w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie. Oprócz tego przysługiwać im będzie zwrot kosztów dojazdu do pracy.

Średnie podwyżki w 2025 r. - ile zyskają funkcjonariusze?

Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański powiedział, że „wprowadzenie tego dodatku od 1 lipca i jednocześnie dodatku dojazdowego spowoduje, że funkcjonariusz otrzyma dodatkowo średnio miesięcznie ok. 1100-1200 zł. Najniższe świadczenie mieszkaniowe wyniesie 900 zł, a dla Warszawy nawet 1800 zł. Przy obecnym średnim wynagrodzeniu funkcjonariuszy, daje to ok. 15 proc. podwyżkę, co w połączeniu z 5 proc. podwyżką dla całej budżetówki daje w roku 2025 blisko 20 proc.”.

Uproszczenie systemu dodatków w MSWiA

Równocześnie przyznał, że resort pracuje nad uproszczeniem obecnego systemu dodatków dla funkcjonariuszy i uproszczeniem przepisów w tym zakresie. Jak podkreślił, „dodatki powinny być bezpośrednio powiązane z rodzajem służby, w której funkcjonariusz pełni służbę oraz charakterem realizowanych zadań lub szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Rozmowy ze związkami zapewne będziemy kontynuowali we wrześniu”.

Szczepański potwierdził, że prace tzw. ustawą modernizacyjną są na końcowym etapie i wkrótce projekt zostanie wysłany do uzgodnień międzyresortowych. Jak dodał, na początku września ustawa powinna być na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Z kolei w październiku projekt powinien trafić do Sejmu, dzięki czemu jeszcze w tym roku tak powinien zostać uchwalony i zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.