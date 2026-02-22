W czwartek, 19 lutego 2026 r., Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o usługach zaufania i identyfikacji elektronicznej. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do unijnego rozporządzenia Komisja Europejska oraz wdrożenie wymogów eIDAS 2.0, które zobowiązuje państwa członkowskie UE do zapewnienia obywatelom europejskiego portfela tożsamości cyfrowej.

eIDAS 2.0 vs. mObywatel

Nowe przepisy mają usprawnić nadzór nad kwalifikowanymi dostawcami usług zaufania oraz krajowym schematem identyfikacji elektronicznej. W uzasadnieniu do nowelizacji ministerstwo wskazało również, że rozwiązania aplikacji mObywatel, ustanowione w oparciu o przepisy krajowe, są "zasadniczo różne" od wymagań dla europejskiego portfela tożsamości cyfrowej ustanowionych m.in. w przepisach rozporządzenia eIDAS.

Zdaniem Pawła Makowca z portalu cyberdefence24.pl, analiza uzasadnienia projektu może sugerować „pożegnanie z aplikacją mObywatel”. Jednocześnie ekspert podkreśla, że w dokumentach nie ma wprost informacji o jej likwidacji i trzeba poczekać na oficjalne stanowisko resortu w tej sprawie.

Dwie aplikacje w jednym telefonie? Tak będzie wyglądał okres przejściowy

W uzasadnieniu projektu można przeczytać natomiast, że zdaniem ministerstwa nie ma sensu utrzymywać dwóch aplikacji oferujących podobne funkcje, zarówno ze względów kosztowych, jak i z uwagi na możliwą dezorientację użytkowników. Jednocześnie dokument przewiduje okres przejściowy, w którym obie aplikacje będą działać równolegle. Nowa aplikacja, jak i mObywatel, będzie fakultatywna – to od obywateli będzie zależało, czy zainstalują ją w swoich smartfonach.

