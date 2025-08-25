Świadczenie mieszkaniowe, które funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają z wyrównaniem od 1 lipca, to – jak podkreśla wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański – realna forma podwyżki. Zdaniem resortu ostatnie dwa lata były pod względem uposażeń dla służb najlepsze od lat.

Zgodnie z projektem, który 12 sierpnia został przyjęty przez Radę Ministrów, funkcjonariuszom służb podległych MSWiA będą przysługiwać nieopodatkowane świadczenia mieszkaniowe w wysokości od 900 do 1800 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu do pracy.

Od kiedy będą wypłacane dodatki dla służb mundurowych? Ile wyniosą?

- Trzeba więc powiedzieć wprost: wprowadzenie tego dodatku od 1 lipca i jednocześnie dodatku dojazdowego spowoduje, że funkcjonariusz otrzyma dodatkowo średnio miesięcznie ok. 1100-1200 zł. Najniższe świadczenie mieszkaniowe wyniesie 900 zł, a dla Warszawy nawet 1800 zł. Przy obecnym średnim wynagrodzeniu funkcjonariuszy, daje to ok. 15 proc. podwyżkę, co w połączeniu z 5 proc. podwyżką dla całej budżetówki daje w roku 2025 blisko 20 proc. - zaznaczył w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański.

Czy służby mundurowe mogą liczyć na podwyżki uposeżenia i od kiedy?

Pytany, o propozycję wzrostu uposażeń na rok 2027, które resort miał przedstawić związkowcom do końca sierpnia, powiedział, że trwają prace koncepcyjne, które mają uprościć obowiązującą strukturę dodatków do uposażenia oraz uporządkować przepisy ustawowe w tym zakresie.

- Dodatki powinny być bezpośrednio powiązane z rodzajem służby, w której funkcjonariusz pełni służbę oraz charakterem realizowanych zadań lub szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby. Rozmowy ze związkami zapewne będziemy kontynuowali we wrześniu - powiedział Szczepański.

Na uwagę, że przyszły rok będzie rokiem wyborów, a więc może być również rokiem walki o podwyżki uposażeń, odparł, że na pewno będzie to rok, w którym związki będą wnioskowały o podwyżki.

- Trzeba powiedzieć jedno: rok 2024 i 2025, jeśli chodzi o uposażenia dla funkcjonariuszy, były lepsze niż wszystkie inne, bo w żadnym roku nie mieliśmy przecież 20 proc. podwyżki. W tym roku wprowadzamy wspomniane świadczenie mieszkaniowe, które jest pewną formą podwyżki - podkreślił.

Projekt ustawy modernizacyjnej MSWiA - kiedy trafi na rząd?

Wiceszef MSWiA przekazał ponadto, że na ukończeniu są prace nad tzw. ustawą modernizacyjną. - Najprawdopodobniej w poniedziałek projekt zostanie wysłany do uzgodnień międzyresortowych, na początku września ustawa powinna być na Stałym Komitecie Rady Ministrów, a w październiku ten projekt powinien trafić do Sejmu, tak aby być w tym roku uchwalony i obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku - poinformował.