Taka gratyfikacja trafi też do tych, którzy zostaną wyznaczeni do pełnienia wart ochronnych na pokładzie statków powietrznych lub utrzymujący stałą gotowość do pełnienia tych wart. W efekcie świadczenie to wzrośnie o 19 zł brutto, z wyrównaniem od 1 stycznia 2026 r. Zmiana taka pojawiła się w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 października 2025 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz.U. poz. 1494), który trafił do konsultacji społecznych.

Resort zdecydował także o podwyższeniu tzw. bonusu służbowego z 567 zł brutto do 584 zł (17 zł). Świadczenie to obejmie funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej, które zajmują się m.in. ochroną odcinka granicy państwa z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi lub Ukrainą. Dodatek ten trafi też do lotniczych i morskich przejść granicznych – w komórkach wewnętrznych właściwych m.in. do kontroli ruchu granicznego, do służby dyżurnej operacyjnej, do postępowań granicznych oraz do spraw migracji. Taki miesięczny bonus nie ominie również funkcjonariuszy służących w dywizjonach Straży Granicznej obejmujących komórki wewnętrzne właściwe do służby dyżurnej oraz na stanowisku szefa służb.

– Oczywiście o 17 zł czy 19 zł wyższy dodatek nie robi na nas wrażenia. Jest to oczywiście pokłosie 3-proc. podwyżek dla całej budżetówki. Domagaliśmy się 15-proc. podwyżek uposażenia, ale nasz postulat nie został uwzględniony przez rząd – mówi Marcin Kolasa, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

– Bardziej nas martwi, że resort spraw wewnętrznych nie wprowadza dodatku terenowego, który otrzymują policjanci w wysokości 135 zł dziennie. Podobny dodatek w wyższej kwocie jest też dla żołnierzy. My domagamy się dodatku zbliżonego do tego wypłacanego policjantom. Obecnie przysługuje nam świadczenie związane z delegacją wynoszące 45 zł, co nie pozwala na normalne utrzymanie – dodaje.

Rada Dialogu Społecznego o sytuacji finansowej funkcjonariuszy Straży Granicznej

Związkowcy oczekują jasnej deklaracji od Czesława Mroczka, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji odpowiedzialnego za służby. Ten, jak podkreślają funkcjonariusze, od ponad roku analizuje objęcie dodatkiem terenowym funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wiceminister rozważa wprowadzenie tego dodatku na zasadach obowiązujących w policji, przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej wysokości wspominanego świadczenia.

12 marca 2026 r. w ramach Rady Dialogu Społecznego zbierze się specjalny zespół dotyczący służb mundurowych. Na spotkaniu ma być poruszony m.in. dodatek terenowy, a także sytuacja finansowa funkcjonariuszy, którzy po otrzymanych podwyżkach w połowie roku wpadają w drugi próg podatkowy. Straż Graniczna walczy też o wdrożenie przez resort spraw wewnętrznych wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że brak przepisów dotyczących zwiększenia rekompensaty za wyznaczenie czasu wolnego po pełnionej służbie jest niezgodny z ustawą zasadniczą. ©℗