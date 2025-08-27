Wypłata emerytur. Kiedy ZUS robi przelewy?

Terminy płatności emerytur i rent w ZUS to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się czternastek już pod koniec sierpnia. To dlatego, że ZUS przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

Kiedy zacznie się wypłata czternastych emerytur? ZUS informuje, ile osób otrzyma świadczenia w pierwszym terminie

– W najbliższych dniach ZUS rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie wypłaci z urzędu, bez konieczności składania wniosków. Zakład przekaże czternastki wraz z emeryturami i rentami za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności. W pierwszym terminie świadczenie otrzyma 674,1 tys. osób na łączną kwotę brutto ponad 991,2 mln zł – przekazał rzecznik ZUS.

Zasady wypłacania czternastych emerytur. Ile wyniesie dodatkowe świadczenie dla emerytów?

W tym roku pełna czternastka wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile minimalna emerytura. Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami w wysokości powyżej 2900 zł, ale nie większej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.