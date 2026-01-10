Proces modernizacji polskiej infrastruktury telekomunikacyjnej wiąże się z koniecznością trudnych cięć. Aby zwolnić pasma dla nowoczesnych sieci 4G LTE i 5G, telekomy muszą "uśmiercić" starsze standardy. Wbrew powszechnemu przekonaniu, pierwsza pod nóż nie idzie najstarsza sieć 2G, lecz nowsza od niej technologia 3G. Sieć 2G, dzięki swojemu prostemu charakterowi, pozostanie z nami dłużej jako system awaryjny dla rozmów głosowych oraz kluczowy element komunikacji między maszynami (M2M), np. w bankomatach czy licznikach energii. Dla zwykłego użytkownika oznacza to jedno: telefon nieobsługujący 4G stanie się wkrótce jedynie prostą słuchawką do dzwonienia, pozbawioną dostępu do sieci.

T-Mobile, Orange, Plus, Play - kiedy operatorzy wyłączą sieć 3g?

Harmonogram wyłączeń jest zróżnicowany, a liderami zmian są T-Mobile i Orange. T-Mobile przeprowadził ten proces najszybciej, całkowicie wygaszając nadajniki 3G już z końcem 2023 roku. Obecnie ich klienci korzystają wyłącznie z nowszych technologii, wspieranych przez "nieśmiertelne" 2G (które zniknie dopiero ok. 2028-2029 r.). Orange Polska ostatecznie zakończył wyłączanie całej sieci 3g w Polsce do końca 2025 roku. Podobnie jak konkurent, Orange pozostawia sieć 2G aktywną co najmniej do 2028 roku, traktując ją jako bezpiecznik dla usług głosowych.

Pozostali gracze, Play i Plus, przyjęli nieco inną strategię, rozkładając proces w czasie. W sieci Play (P4) stopniowe wygaszanie 3G rozpoczęło się w 2025 roku i potrwa jeszcze dwa lata – do końca 2027 roku. Dopiero po tym terminie planowane jest wyłączenie najstarszego standardu 2G. Najdłużej ze zmianami zwleka Plus (Polkomtel). Operator ten zapowiada wyłączenie technologii 3G dopiero w 2027 roku, co daje jego klientom najwięcej czasu na wymianę sprzętu. Co ciekawe, strategia Plusa zakłada, że w podobnym horyzoncie czasowym może zniknąć również sieć 2G, co byłoby najbardziej radykalnym cięciem na rynku.

Nie będzie rekompensat za wyłączoną sieć 3G

Konsekwencje dla posiadaczy starszych telefonów będą bolesne i, co ważne, nieodpłatne. Operatorzy jasno komunikują: nie będzie żadnych rekompensat za utratę funkcjonalności urządzeń. Użytkownik telefonu 3G po wyłączeniu nadajników straci możliwość przeglądania stron WWW i wysyłania MMS-ów. Pozostaną jedynie podstawowe rozmowy i SMS-y, o ile w zasięgu będzie aktywna sieć 2G. Dla wielu osób oznacza to przymusową przesiadkę na nowszy model smartfona. Warto pamiętać, że nawet jeśli telefon "łapie" zasięg, nie oznacza to, że korzysta z internetu w nowym standardzie.

Aby uniknąć przykrej niespodzianki, warto samodzielnie zweryfikować swój sprzęt. Użytkownicy Androida i iOS mogą sprawdzić typ obsługiwanej sieci w ustawieniach telefonu (zakładki "Sieć komórkowa" lub "To urządzenie"). Jeśli widzisz tam tylko "3G" lub "HSPA", czas na zakupy. Klienci Orange mają ułatwione zadanie – wysyłając darmowy SMS o treści KARTA pod numer 80233, otrzymają automatyczną odpowiedź, czy ich karta SIM i telefon są gotowe na cyfrową transformację. Lepiej zrobić to teraz, niż obudzić się w świecie offline.