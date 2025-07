Samochód wjechał w ludzi czekających w sobotę nad ranem na wejście do nocnego klubu The Vermont Hollywood. Gdy pojazd ostatecznie się zatrzymał, świadkowie wyciągnęli i zaatakowali kierowcę. Jeden z uczestników go postrzelił - przekazał Jeff Lee, rzecznik prasowy policji w Los Angeles.

Siedem ofiar zostało przewiezionych do szpitali w stanie krytycznym, sześć w stanie ciężkim, a 10 w stanie umiarkowanym, poinformowała policja. Wśród poszkodowanych było 18 kobiet i 12 mężczyzn w wieku od 25 do 30 lat.

Po uzyskaniu dostępu do kierowcy ratownicy odkryli ranę postrzałową i udzielili mu pomocy medycznej.