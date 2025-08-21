W poniedziałek 18 sierpnia 2025 roku policjanci z Lubania na Dolnym Śląsku zatrzymali kierowcę kampera, który – według zgłoszeń świadków – jechał pod prąd ulicami miasta, taranując przy okazji ogrodzenia i uszkadzając zaparkowane samochody. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za mężczyzną. Na szczęście wkrótce udało im się go zatrzymać.

Za kierownicą kampera sędzia Dariusz K. z Lubania

Jak ujawniają media, badanie alkomatem wykazało ponad 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co odpowiada około 2 promilom. Zatrzymanemu pobrano również krew do dalszych badań. W sprawie zabezpieczono także monitoring z miejsca zdarzenia.

Lokalne media ujawniły, że sprawcą brawurowej jazdy jest Dariusz K. – sędzia Sądu Rejonowego w Lubaniu. Był on niegdyś prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Rejonowego w Miastku.

Szybka reakcja Ministra Sprawiedliwości w sprawie sędziego Dariusza K.

Dzień po incydencie prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu poinformował o sprawie Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka. Minister podpisał 20 sierpnia br. zarządzenie o natychmiastowej przerwie sędziego Dariusza K. w czynnościach służbowych na okres jednego miesiąca. Decyzja zapadła na podstawie art. 130 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Przerwa w wykonywaniu czynności służbowych będzie obowiązywać do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, który może zezwolić na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. W takim przypadku zawieszenie sędziego nastąpi z mocy prawa.