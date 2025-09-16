Atak na samochód europosła Budy w Brukseli

Prokuratura w Brukseli potwierdziła wszczęcie dochodzenia w sprawie skargi złożonej w związku z incydentem z udziałem prywatnego pojazdu polskiego europosła Waldemara Budy. Do zdarzenia miało dojść w brukselskiej dzielnicy Saint-Gilles. Dotychczasowe ustalenia oparto na dowodach fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia pojazdu. Na ten moment nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób doszło do zdarzenia. Dochodzenie jest w toku.

Uszkodzenia samochodu europosła

Policyjne służby prasowe poinformowały, że „pojazd nie znajduje się już na terytorium Belgii. Ustalenia poczyniono na podstawie dostępnych materiałów fotograficznych, które wskazują na liczne uszkodzenia samochodu. Obecnie nie jest jasne, czy uszkodzenia zostały spowodowane pociskami z broni pneumatycznej, czy też innym przedmiotem. Dokładne okoliczności (zdarzenia - przyp. red.) są przedmiotem dalszego dochodzenia. Sporządzono oficjalny raport, a prokuratura została o tym poinformowana”.

Reakcja europosła Budy

Buda poinformował w poniedziałek, że jego auto zostało ostrzelane w stolicy Belgii z broni pneumatycznej. Opublikował też zdjęcie na X, na którym widać uszkodzoną szybę samochodu. „Ostrzelanie całego boku samochodu bronią pneumatyczną, piep...a brukselska dzicz!” – napisał.