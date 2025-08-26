Nowe zasady wprowadziły rewolucję w sposobie wyłączania niesprawnych pojazdów z ruchu: od 1 czerwca 2024 r. dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany wirtualnie — przez adnotację w Centralnej Ewidencji Pojazdów podczas wizyty na SKP, nawet jeśli kierowca fizycznie nie ma dokumentu przy sobie.

– Diagnosta na badaniu technicznym posługuje się kryteriami oceny stanu technicznego, które są zawarte w rozporządzeniu dot. zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach – mówi dziennik.pl Karol Rytel, dyrektor ds. technicznych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów. – W przypadku, gdy dana usterka w kryteriach oceny zaszeregowana jest jako poważna (UP) lub niebezpieczna (UN), wówczas diagnosta nie ma innej możliwości, jak zanegować wynik badania technicznego. Z tym, że w przypadku usterki niebezpiecznej zobowiązany jest do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. W myśl nowych przepisów obowiązujących od 1 czerwca 2024 r. dowód rejestracyjny zatrzymywany jest w sposób wirtualny poprzez odznaczenie w systemie Centralnej Ewidencji Pojazdów tego faktu – wyjaśnia ekspert.

– Wynik pozytywny badania "poprawkowego" zezwala diagnoście na dopuszczenie pojazdu do ruchu i wyznaczenie kolejnego okresowego badania technicznego. W przypadku, gdy doszło zatrzymania dowodu rejestracyjnego (wirtualnie) i ustała przyczyna jego zatrzymania, diagnosta w systemie CEP dokonuje jego zwrotu, bez konieczności wizyty w Wydziale Komunikacji – tłumaczy Rytel z PISKP.

Policja kontroluje światła LED – mandat 3000 zł za brak homologacji

Kontrola drogowa to dziś nie tylko sprawdzenie dokumentów. Funkcjonariusze oceniają realny stan techniczny, w tym legalność oświetlenia i jego prawidłową regulację. Nawet jeśli zamiennik pasuje do gniazda, brak właściwego oznaczenia i podejrzenie oślepiania innych kierowców mogą skończyć się zatrzymaniem dowodu.

– Prawidłowo wyregulowane i sprawne światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę znajdującą się na drodze czy też pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem – mówi dziennik.pl nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Policjant jednocześnie przypomina, że w Polsce obowiązuje jazda na światłach przez całą dobę. Za niedopełnienie tego obowiązku w ciągu dnia grozi 100 zł mandatu i 2 punkty karne. Niewłączenie właściwych świateł po zmroku – od zmierzchu do świtu – to już 6 punktów i 300 zł mandatu.

– Dlatego jeśli światła posiadają poważne uszkodzenia, bądź usterki niemożliwe do usunięcia na miejscu kontroli policjant zatrzyma dowód rejestracyjny pojazdu i może nałożyć mandat karny w wysokości do 3000 zł – wyliczył przedstawiciel KGP.

Badanie techniczne samochodu 2025/26. Za co stracisz dowód rejstestracyjny?

Jeśli diagnosta stwierdzi którąkolwiek z usterek sklasyfikowanych jako poważne (UP), badanie zakończy się wynikiem negatywnym. Na ich usunięcie kierowca ma 14 dni, by skorzystać z tańszej „poprawki”.

Lista UP wskazana w notatkach:

Wycieki z amortyzatorów;

Poluzowany amortyzator;

Nadmierne zużycie sworznia lub łożysk sworznia lub sworzni wahaczy;

Ustawienie kół wpływające na stabilność podczas jazdy na wprost;

Brak osłony gumowej amortyzatora;

Nieprawidłowy montaż drążków kierowniczych i końcówek drążków;

Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach);

Brak lub uszkodzone osłony gumowe elementów układu kierowniczego;

Brak wymaganych zabezpieczeń połączeń śrubowych w układzie kierowniczym;

Zbyt duży luz na wielowypuście wału kierowniczego, a także wszelkie luzy lub zacięcia, wpływające na działanie;

Nadmierne zużycie lub zbyt duży luz sworznia pedału hamulca;

Uszkodzone lub skorodowane przewody hamulcowe;

Kontrolka ABS lub inne usterki układu;

Różne opony na kołach jednej osi;

Kontrolka poduszki powietrznej;

Niedopuszczalny stan techniczny szyby przedniej (np. zarysowania lub zniekształcenia);

Brak lub niedziałanie świateł mijania, brak reflektorów lub poważne usterki odbłyśnika;

Nieprawidłowe lub uszkodzone mocowanie reflektora, nieprawidłowa barwa światła;

Niesprawne kierunkowskazy lub światła STOP;

Niewielkie pęknięcia lub odkształcenia podłużnic;

Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji;

Uszkodzenia układu przeniesienia napędu: wygięte półosie, luzy na wale napędowym;

Nieprawidłowe działanie lub brak pasów bezpieczeństwa;

Brak prędkościomierza lub brak podświetlenia zegarów jeśli występuje fabrycznie;

Uszkodzona konstrukcja fotela kierowcy oraz także brak zagłówków;

Nieszczelność lub niepewne mocowanie elementów układu wydechowego.

„Usterka niebezpieczna” (UN): wirtualne zatrzymanie dowodu od ręki

Katalog UN przekreśla pozytywny wynik natychmiast, a diagnosta — zgodnie z przepisami — zatrzymuje dowód elektronicznie.

Lista UN:

Pęknięty przewód hamulcowy;

Mocne pęknięcie szyby w polu widzenia;

Prawdopodobieństwo obluzowania koła w trakcie jazdy;

Poważne usterki przekładni kierowniczej wpływające na działanie;

Obluzowane mocowanie fotela kierowcy;

Poważne ryzyko obluzowania kierownicy;

Poważne pęknięcie podłużnic;

Brak siły hamowania na co najmniej jednym kole;

Pęknięcie lub odkształcenie osi;

Spaliny przedostające się do środka auta w stopniu zagrażającym zdrowiu kierowcy i pasażerów;

Skrajnie zużyte opony — z widocznym kordem lub wtedy, gdy głębokość bieżnika jest niezgodna z przepisami.

Lista 41 najczęstszych usterek

– Usterki na liście są uszeregowane od najczęściej występujących. Wszystkie występowały na tyle często, że ich udział wśród całkowitej liczby usterek przekraczał 1 proc. – powiedział dziennik.pl dr inż. Paweł Dziedziak z ITS.

Oto pełny spis:

Nadmierne zużycie sworznia, łożysk sworznia lub sworzni wahaczy;

Nadmierne luzy w połączeniach (przegubach) drążków kierowniczych;

Uszkodzenie źródła światła oświetlającego tylną tablicę rejestracyjną;

Hamulec nie działa po jednej stronie lub, w przypadku badania drogowego, pojazd ściąga nadmiernie w bok;

Amortyzator jest uszkodzony i wykazuje duże wycieki lub uszkodzenie;

Nadmierny wyciek dowolnego płynu, który może zagrażać środowisku lub bezpieczeństwu innych użytkowników drogi;

Brak wyraźnej granicy światła i cienia świateł mijania;

Uszkodzenie źródła światła STOP;

Nadmierna korozja mająca wpływ na sztywność konstrukcji podwozia lub ramy i elementów do nich przymocowanych;

Wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie systemów poduszki powietrznej;

Głębokość bieżnika opony niezgodna z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych;

Uszkodzenie źródła światła przednich, tylnych i bocznych świateł pozycyjnych lub świateł obrysowych;

Emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza wartości maksymalne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych silnika benzynowego;

Brak równomiernego przyrostu siły hamowania (zakleszczanie) w układzie hamulca roboczego;.

Skuteczność hamowania mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych w układzie hamulca roboczego;

Strumień światła nie pada na powierzchnię tablicy rejestracyjnej;

Nadmierne opóźnienie w działaniu hamulców na dowolnym kole w układzie hamulca roboczego;

Brak wymaganej skuteczności hamowania w postojowym układzie hamulcowym;

System OBD wykazuje kody usterek związane z emisją (silnik benzynowy);

Zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ);

Uszkodzenie lub pęknięcie części resoru w zawieszeniu;

Uszkodzenie źródła światła oświetlającego tablicę rejestracyjną;

Stan przewodów hamulcowych grozi awarią lub pęknięciem;

Wyraźnie nieszczelny układ wydechowy (w kontekście hałasu);

Zbyt mała siła hamowania co najmniej na jednym kole w układzie hamulca roboczego;

Niepewne mocowanie światła przedniego, bocznego, tylnego pozycyjnego lub światła obrysowego;

Wskaźnik ostrzegawczy wskazuje uszkodzenie układu ABS;

Brak światła, źródła światła lub jego uszkodzenie (dotyczy świateł drogowych lub mijania);

Skuteczność mniejsza niż wartości minimalne zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ);

Przekroczenie wartości emisji zanieczyszczeń gazowych, o których mowa w rozporządzeniu o warunkach technicznych (silnik o zapłonie samoczynnym);

Niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi w pojeździe;

Uszkodzenie źródła światła cofania;

Nadmierne zużycie klocków lub okładzin w układzie hamulcowym;

Hamulce nie działają po jednej stronie w postojowym układzie hamulcowym;

Nadmierne zużycie przegubów połączeń układu kierowniczego;

Wartość zbieżności ustawienia kół wykracza poza dopuszczalne granice dla danego typu pojazdu;

Brak dokumentu wydanego przez Transportowy Dozór Techniczny i tabliczki znamionowej na zbiornik lub butlę, potwierdzających jego sprawność;

Pęknięcia lub przebarwienia szyby szklanej lub przezroczystej lub tworzywa (o ile jest dozwolona);

Uszkodzenie klosza światła przedniego, bocznego, tylnego pozycyjnego lub światła obrysowego;

Brak zamontowanego urządzenia kontrolnego emisji spalin, przeróbka urządzenia lub wyraźnie nieprawidłowe działanie (silnik benzynowy);

Nieszczelności mające wpływ na pomiary emisji spalin (silnik benzynowy).

Nowe prawo: „legalne LED” i retrofity do reflektorów halogenowych (legalne LED, retrofit LED)

Dotychczas kierowcy, chcąc poprawić oświetlenie w starszych autach, montowali zamienniki LED w miejsce żarówek halogenowych, licząc na bielszy snop światła, dłuższą trwałość i odporność na drgania. Problem? – takie przeróbki w Polsce były nielegalne. Teraz pojawiła się jednak zmiana w prawie, która pozwala legalnie zastosować żarówki LED (retrofity) w reflektorach halogenowych — oczywiście pod warunkiem spełnienia rygorystycznych wymogów homologacyjnych.

– W lampach samochodowych można stosować tylko homologowane źródła światła o kategorii przewidzianej przez producenta lampy – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów ITS. – Zwykle kierowcy montując retrofity LED oczekują zwiększenia jasności oświetlenia drogi. Niestety w większości przypadków problemem nie jest samo źródło światła lecz eksploatacyjne pogorszenie stanu technicznego lamp (najczęściej powstają zmatowienia na kloszu lub zabrudzenia i uszkodzenia powierzchni odbłyśnika) co powoduje pochłanianie i rozpraszanie światła i w efekcie pogorszenie jakości oświetlenia drogi. Zastosowanie w takiej lampie zamiennika LED poza niewielką poprawą jasności oświetlenia może skutkować niepożądanym oślepianiem innych kierowców. Montaż LED-ów jako zamienników tradycyjnych żarówek do reflektorów w Polsce jest jeszcze nielegalny – przestrzega naukowiec.

Kaźmierczak przypomina, że zanim pojawił się standard unijny, niektóre kraje UE stosowały krajowe dopuszczenia (np. Niemcy), ważne wyłącznie lokalnie i często zależne od marki i modelu pojazdu.

Legalne retrofity LED H11 – co zmienia nowe prawo dla kierowców?

Przełom nastąpił wraz z nowymi przepisami UE, które na dobry początek dopuściły retrofity H11. To otwiera drogę do niedrogiej poprawy skuteczności świateł w starszych autach.

– Homologowany zamiennik LED H11 można zastosować w każdej lampie samochodowej współpracującej z żarówką halogenową kategorii H11 – mówi dziennik.pl dr inż. Piotr Kaźmierczak z Zakładu Homologacji i Badań Pojazdów ITS. – Uzyskanie homologacji dla zamiennika LED powoduje, że jego stosowanie w lampie będzie legalne we wszystkich krajach UE, i nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań takiego reflektora. Mimo tego, ze względu na liczne przypadki stosowania innych nielegalnych, tj. niehomologowanych retrofitów, proponowałbym, aby kierowcy stosujący legalny zamiennik LED posiadali wydruk świadectwa homologacji, aby w przypadku kontroli i ewentualnych wątpliwości okazać go stosownym służbom. Wyroby homologowane posiadają oznaczenie homologacyjne z numerem identyfikacyjnym, który jest także wskazany na świadectwie homologacji – wskazuje ekspert.

OSRAM i Philips: konkretne modele, konkretne parametry (OSRAM Night Braker LED, Philips Ultinon Pro6000 Boost)

OSRAM informuje, że homologacja ECE R37 retrofitów Night Braker LED Smart ECE H11, oznaczona symbolem E1, pozwala korzystać z nich we wszystkich lampach, bez dopasowywania numerów homologacji reflektorów czy naklejek. Produkty są dopuszczone w całej przestrzeni ECE (UE, Wielka Brytania, Szwajcaria). Nowy zamiennik zapewnia białe światło do 6000 K, zużywa do 60 proc. mniej energii, a żywotność sięga nawet sześciu razy więcej niż w halogenie.

Philips wprowadził H11 LED Ultinon Pro6000 Boost z unijnym certyfikatem UN ECE. Zgodnie z rozporządzeniem ECE-R37 żarówka ma znak E (E-mark) i homologację obejmującą wszystkie państwa — strony porozumienia z 1958 r. Oznacza to, że staje się legalnym zamiennikiem tradycyjnej H11 w całej UE.

H4 i H7: kiedy legalne retrofity dla najpopularniejszych żarówek (żarówki LED H4, żarówki LED H7)

Żarówki LED H4 i H7. Kiedy pojawią się legalne retrofity w Polsce

To pytanie pada najczęściej, bo właśnie H4 i H7 dominują w polskich samochodach. – Wprowadzenie do procesu homologacji zamienników LED kolejnych kategorii żarówek, w tym dla H7 i H4, ma nastąpić w najbliższym czasie – zapowiada Kaźmierczak z ITS. – Jednym z warunków zamienności żarówek na wersje LED-owe jest ich kompatybilność z istniejącymi reflektorami, tj. instalacja takiego źródła światła nie powinna wymagać modyfikacji konstrukcji lampy lub instalacji elektrycznej pojazdu, co przy obecnej konstrukcji większości retrofitów zwykle nie jest spełnione. Z tego względu nie wiadomo dokładnie, ile jeszcze potrwa opracowywanie nowych wymagań homologacyjnych, które muszą także uwzględniać możliwości techniczne produkcji takich zamienników – stwierdził naukowiec.

Dlaczego sam retrofit LED nie wystarczy?

Zanim kierowca włoży do lampy najnowszy, homologowany LED, powinien odtworzyć fabryczną sprawność reflektora: oczyścić lub wymienić klosz, naprawić odbłyśnik, skontrolować wiązki przewodów i wyregulować ustawienie. To od tego zależy linia odcięcia i rozsył światła. Eksperci podkreślają, że dopiero sprawna lampa w połączeniu z legalnym źródłem światła daje przewidywalną poprawę widoczności — i nie oślepia innych.

Mandaty i przepisy drogowe

Praktyczna wskazówka dla użytkowników legalnych LED H11: w aucie warto wozić wydruk świadectwa homologacji. Pozwala to szybko rozwiać wątpliwości co do pochodzenia żarówki i jej zgodności z przepisami, szczególnie że na rynku nadal krąży wiele niehomologowanych zamienników.