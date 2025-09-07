Skala podwyżek niektórych opłat jest gigantyczna – w przypadku indywidualnych tablic cena wzrośnie trzykrotnie. A to dopiero początek, bo w kolejnych latach każdy kierowca będzie musiał obowiązkowo odwiedzić urząd.

Podwyżki opłat komunikacyjnych. Kierowcy zapłacą więcej już w 2026 roku

Do tej pory opłaty za wydanie prawa jazdy i dokumentów pojazdu były zamrożone przez lata. 100 zł za prawo jazdy czy 160 zł za rejestrację samochodu wydawały się niezmienną normą. Jednak samorządowcy od dawna podkreślali, że te stawki nie pokrywają realnych kosztów.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych co roku waloryzuje ceny druków urzędowych o stopień inflacji. Tymczasem w wydziałach komunikacji wpływy pozostawały takie same. – Wysokości opłat w przypadku dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, nalepki legalizacyjnej oraz nalepki na tablice tymczasowe nie uległy zmianie od 2010 r., natomiast opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych nie uległy zmianie od 2004 r. Z kolei opłaty za wydanie prawa jazdy oraz międzynarodowego prawa jazdy nie ulegały zmianie od 12 lat. W tym czasie wzrósł wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrosła również wysokość płacy minimalnej, a przede wszystkim wzrosły koszty zakupu od ww. dokumentów i oznaczeń – zauważa resort.

Nowe stawki za prawo jazdy i rejestrację samochodu – szczegółowy cennik

Podwyżki obejmą wszystkie podstawowe dokumenty i oznaczenia. Oto szczegółowe stawki:

wydanie prawa jazdy – 115,50 zł (obecnie 100 zł),

prawo jazdy międzynarodowe – 40,50 zł (obecnie 35 zł),

dowód rejestracyjny – 62,50 zł (obecnie 54 zł),

pozwolenie czasowe – 16 zł (obecnie 13,50 zł),

zwyczajne tablice rejestracyjne – 92,50 zł (obecnie 80 zł),

tablica motocyklowa – 46,50 zł (obecnie 40 zł),

tablica motorowerowa – 35 zł (obecnie 30 zł),

komplet naklejek legalizacyjnych – 14,50 zł (obecnie 12,50 zł),

indywidualne tablice rejestracyjne – 3000 zł (obecnie 1000 zł),

wtórnik tablicy rejestracyjnej – 100 proc. ceny (obecnie 50 proc.).

Zmiany wejdą w życie w pierwszej połowie 2026 roku, a rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Wymiana prawa jazdy 2028–2033. Obowiązek dla 15 mln kierowców

Podwyżki to niejedyny problem kierowców. Kolejne przepisy przesądzają, że dokument trzeba będzie wymienić nawet wtedy, gdy wydano go bezterminowo. W Polsce takich praw jazdy jest co najmniej 15 mln.

– Ustawa o kierujących pojazdami (art. 124) przewiduje, że prawa jazdy wydane przed 19 stycznia 2013 r., czyli tzw. bezterminowe, będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk – powiedziała Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.

Przepisy jasno określają daty. Artykuł 124 mówi, że kierowcy z bezterminowymi dokumentami będą musieli stawić się w urzędach między 19 stycznia 2028 r. a 18 stycznia 2033 r.

Jak długo ważne jest prawo jazdy? Kategorie i wyjątki

Każdy dokument wydawany po 2013 roku ma ograniczoną ważność. – Każdy nowo wydany dokument prawa jazdy od 19 stycznia 2013 r. zawiera administracyjny okres ważności, stosownie do kategorii prawa jazdy – wskazuje Szumańska.

Dla kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T okres wynosi maksymalnie 15 lat. Wyjątek stanowią kierowcy, u których orzeczenie lekarskie wskazuje np. wadę wzroku – wówczas dokument jest ważny tylko 5 lat. Z kolei dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E prawo jazdy obowiązuje maksymalnie 5 lat, ale nie dłużej niż wynika to z badań lekarskich i psychologicznych.

Czy uprawnienia wygasają po terminie prawa jazdy?

Wielu kierowców obawia się, że po upływie terminu ważności dokumentu utracą swoje uprawnienia. Ministerstwo rozwiewa wątpliwości. – Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna jest jego wymiana. Jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają – wyjaśnia Anna Szumańska.

Ile kosztuje rejestracja samochodu po zmianach? Nowe przepisy Ministerstwa

Obecnie koszt rejestracji samochodu waha się między 150 a 160 zł. Na tę kwotę składają się:

komplet tablic rejestracyjnych – 80 zł,

komplet trzech naklejek legalizacyjnych – 12,50 zł,

dowód rejestracyjny – 54 zł (bez pozwolenia czasowego),

dowód rejestracyjny z pozwoleniem czasowym – 73,50 zł.

Po zmianach cena rejestracji wzrośnie nawet do 190 zł.

Co dalej z kierowcami? Nowe przepisy i kolejne koszty

Kierowcy muszą przygotować się na lawinę wydatków. Nie tylko z powodu wyższych opłat za dokumenty, lecz także obowiązkowej wymiany praw jazdy w latach 2028–2033. W praktyce oznacza to kolejki w urzędach i miliony złotych dodatkowych wpływów do budżetu państwa.

Choć podwyżki tłumaczone są inflacją i rosnącymi kosztami, dla kierowców oznaczają jedno – kolejne obciążenie portfela, którego nie da się uniknąć.