Czwartkowe działania koordynuje Europejska Organizacja Policji Ruchu Drogowego ROADPOL. Akcja ma charakter międzynarodowy, a jej celem jest egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości.

Długi weekend pod czujnym okiem policji. Co czeka kierowców?

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP przekazał, że działania mają na celu ograniczenie liczby wypadków spowodowanych nadmierną prędkością, która obok nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego zachowania wobec pieszych pozostaje jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. – Nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do warunków ruchu pozostają nadal jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych na polskich drogach. W ubiegłym roku z tego powodu doszło do 4269 wypadków drogowych, w których zginęło 638 osób, to 39,2 proc. ogółu ofiar, a 5148 osób zostało rannych – powiedział nadkom. Opas.

Dlatego podczas działań policjanci wykorzystają oznakowane i nieoznakowane radiowozy z wideorejestratorami, laserowe mierniki prędkości oraz drony. Kontrole obejmą zarówno ruchliwe trasy, jak i miejsca szczególnie niebezpieczne.

Policjanci ostrzegają, że w trakcie całego długiego weekendu będą stanowczo reagować na wykroczenia stwarzające ryzyko dla innych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza na przekraczanie dozwolonej prędkości, nieustępowanie pierwszeństwa czy wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych. Z ruchu eliminowani mają być także kierujący pod wpływem alkoholu i narkotyków. Do działań zaangażowane zostaną policyjne grupy Speed, których zadaniem jest szybka reakcja na agresywne i niebezpieczne zachowania na drodze.

Kierowcy przesadzają z prędkością. Policja podaje informacje o ujawnionych wykroczeniach kierowców

Z informacji Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że każdego roku policjanci ruchu drogowego ujawniają niemal 2,5 mln wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. W tym roku do 10 sierpnia policjanci zatrzymali 16 307 kierujących, którym zostały zatrzymane uprawnienia na trzy miesiące za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. W takim samym okresie 2024 r. takich przypadków było o 862 więcej.

W tym roku, do niedzieli, na drogach w całym kraju doszło do 12 343 wypadków, w których zginęło 921 osób, a 14 532 zostały ranne.