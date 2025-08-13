Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska, zaapelowała do wszystkich środowisk politycznych o podjęcie dialogu w celu rozwiązania kryzysu w wymiarze sprawiedliwości. Jednocześni poparła inicjatywę Karola Nawrockiego, który chce powołać przy Kancelarii Prezydenta RP Radę ds. Naprawy Ustroju Państwa.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała w sprawie naprawy wymiary sprawiedliwości listy do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Premiera RP oraz przewodniczących wszystkich klubów i kół poselskich. W swoim wystąpieniu Małgorzata Manowska powołała się na konieczność kompromisowego uregulowania możliwie wszystkich spornych kwestii związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. "Mowa tutaj o kształcie ustrojowym Krajowej Rady Sądownictwa, wątpliwościach dotyczących powołań sędziowskich (począwszy od tych na wniosek Rady Państwa, a skończywszy na dokonanych na wniosek KRS ukształtowanej ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw), a także sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego" - czytami w pismie opublikowanym na stronie Sądu Najwyższego. . Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zauważyła także, że przedłużający się kryzys wokół wymiaru sprawiedliwości może zostać w niektórych obszarach szybko zażegnany, co zależy od dobrej woli wszystkich sił politycznych. Kwestie te to przede wszystkim obsada wolnych stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym i zbliżające się wybory do Krajowej Rady Sądownictwa.

Wymiar sprawiedliwości - chaos się pogłębia

"Dotychczas podejmowane działania pogłębiają jedynie chaos prawny, potęgowany brakiem otwartości na dialog ze strony części środowisk politycznych, w tym Ministra Sprawiedliwości. Władza sądownicza nie ma możliwości samodzielnego zażegnania kryzysu, a zadanie implementacji niestanowiących źródeł prawa orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spoczywa na władzy politycznej: ustawodawczej i wykonawczej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego przypomniała także, że nie jest prawdą, że w świetle tego orzecznictwa sędziowie powołani po 2018 r. nie posiadają statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej" - pisze SN.

Manowska: Dobro Polski i wymiaru sprawiedliwości wymaga racjonalnego kompromisu

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zaznaczyła, że "mając na względzie dobro Rzeczypospolitej oraz dobro wymiaru sprawiedliwości możliwe jest wypracowanie racjonalnego i kompromisowego rozwiązania ustrojowego, które powinno uwzględniać zarówno wytyczne sądów międzynarodowych i europejskich bez naruszania statusu sędziego Rzeczypospolitej Polskiej oraz chronić suwerenność prawną w kwestii organizacji wymiaru sprawiedliwości, jako podstawowego przymiotu państwowości.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego wyraża nadzieję, że przedstawiona inicjatywa spotka się z aprobatą adresatów apelu i pozwoli na rozwiązanie kryzysu w wymiarze sprawiedliwości w atmosferze dialogu i troski o Państwo".