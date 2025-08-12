Zaplanowana na 15 sierpnia parada Marynarki Wojennej ściągnie na Półwysep Helski rekordową liczbę turystów. Nie bez znaczenia w tym przypadku jest również zapowiadana na najbliższy długi weekend słoneczna pogoda. W takim przypadku dobrze więc wcześniej zająć sobie najlepsze miejsce do oglądania przepływających okrętów wojennych.

Brak wolnych miejsc noclegowych na Półwyspie Helskim

Na Półwyspie Helskim brakuje wolnych miejsc noclegowych na cały długi weekend sierpniowy. Dostępne są pojedyncze oferty na jedną noc, głównie z 16 na 17 sierpnia. Weekend nad morzem zapowiada się słonecznie i ciepło. Latem Półwysep Helski należy do najchętniej odwiedzanych miejsc nad polskim morzem, a rezerwacje noclegów na sierpniowy długi weekend zwykle znikają z ofert z dużym wyprzedzeniem.

Obecnie w popularnych hotelach i pensjonatach w Helu, Juracie i Jastarni pobyty obejmujące cały weekend od 15 do 17 sierpnia są niedostępne. We wtorek po południu na portalach rezerwacyjnych można było znaleźć jedynie pojedyncze kwatery i prywatne apartamenty do wynajęcia - pokoje pojawiały tylko na jedną noc z 16 na 17 sierpnia. Natomiast noclegi z 15 na 16 sierpnia są niemal całkowicie wyprzedane.

Sierpień nad Morzem Bałtyckim udany dla hotelarzy

Dyrektor generalny Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Łukasz Magrian przyznał w rozmowie z PAP, że choć nie posiada najnowszych danych dotyczących obłożenia, to już półtora tygodnia temu branża sygnalizowała wysokie zainteresowanie sierpniowym wypoczynkiem nad morzem. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się obiekty z kompleksową ofertą. - Tam faktycznie na ten długi weekend sierpniowy mogły zostać już tylko pojedyncze miejsca. A jeżeli chodzi o kwatery, pokoje na wynajem czy obiekty zlokalizowane trochę dalej od pasa nadmorskiego, no to one zapewne mają jeszcze przestrzeń do tego, żeby przyjąć gości - powiedział.

Magrian podkreślił, że prognozy dobrej pogody sprzyjają spontanicznym rezerwacjom, a wydarzenia kulturalne, artystyczne czy sportowe również potrafią przyciągnąć turystów i wydłużyć ich pobyt. W najbliższy weekend jednym z wydarzeń działających jak magnes na turystów będzie również parada okrętów wojennych.

Parada Marynarki Wojennej 15 sierpnia 2025 r. o godz. 12.00

Jednym z wydarzeń zaplanowanych w Helu będzie parada morska organizowana w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. W piątek 15 sierpnia ok. godz. 12 na wodach Bałtyku zaprezentuje się około 20 jednostek Marynarki Wojennej, w tym fregaty, korwety, niszczyciele min, okręt podwodny, okręt transportowo-minowy oraz jednostki ratownicze i hydrograficzne. W powietrzu pojawią się śmigłowce i samoloty Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Okręty będzie można obserwować z cypla helskiego i promenady przy plaży. Ministerstwo Obrony Narodowej wskazało również w specjalnej grafice miejsca, gdzie przepływające statki będą najlepiej widoczne. Tego dnia w godz. 11-16 na bulwarach helskich działać będzie strefa wojskowa, gdzie będzie można porozmawiać z żołnierzami, zobaczyć sprzęt, posłuchać występów orkiestry i zespołów wojskowych oraz poczęstować się tradycyjną grochówką. (PAP)

