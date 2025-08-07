Donald Trump ogłosił, że spotkanie z Władimirem Putinem jest nie tylko możliwe, ale i przesądzone. Słowa te potwierdził oficjalnie Jurij Uszakow, doradca prezydenta Rosji.
— Z inicjatywy strony amerykańskiej uzgodniono wstępnie, że w najbliższych dniach odbędzie się dwustronne spotkanie na najwyższym szczeblu, czyli spotkanie prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa — poinformował Uszakow.
Z doniesień wynika, że rozmowy przygotowawcze trwają już od pewnego czasu, a decyzja zapadła po serii spotkań dyplomatycznych w Moskwie, gdzie specjalnym emisariuszem Białego Domu był Steve Witkoff. Jak wskazał rosyjski doradca, dokładna lokalizacja spotkania została już ustalona i zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Wydarzenie ma się odbyć w nadchodzącym tygodniu.
Bez Zełenskiego przy stole
Wbrew spekulacjom o możliwości rozszerzenia formatu rozmów na trójstronny – z udziałem Wołodymyra Zełenskiego – Rosja stanowczo odcina się od takich pomysłów. Choć ukraiński prezydent od miesięcy apeluje o szersze forum negocjacyjne, w którym mógłby osobiście uczestniczyć, Kreml jasno komunikuje, że to nie jest jego plan.
— Rosja jest skupiona jedynie na spotkaniu Putina z Trumpem — podkreślił Jurij Uszakow, odpowiadając na pytania o ewentualne zaproszenie dla Zełenskiego.
Tym samym próba włączenia Ukrainy w rozmowy na najwyższym szczeblu, forsowana przez Steve’a Witkoffa, zakończyła się fiaskiem. Kreml zignorował sugestie wysłannika Białego Domu, koncentrując się wyłącznie na dialogu z Donaldem Trumpem. To decyzja, która może spotkać się z ostrą reakcją Kijowa i jego sojuszników.
Sankcje mimo rozmów
Paradoksalnie, chociaż dyplomacja między Waszyngtonem a Moskwą ożywa, Stany Zjednoczone nie zamierzają rezygnować z presji gospodarczej. Już w piątek mają zostać nałożone tzw. sankcje wtórne – precyzyjne narzędzie ekonomiczne, które uderza w zagranicznych kontrahentów Rosji.
Celem tych restrykcji jest zablokowanie możliwości pośredniego handlu z państwem objętym sankcjami. Działania te mają nie tylko ograniczyć dostęp Moskwy do zachodnich technologii, ale również odstraszyć firmy z Azji, Bliskiego Wschodu i Ameryki Południowej od angażowania się w rosyjski rynek.
To zaskakująca dwutorowość polityki USA – z jednej strony gotowość do rozmów na najwyższym szczeblu, z drugiej zaostrzenie presji ekonomicznej. Takie podejście może mieć konkretny cel: przetestowanie gotowości Putina do ustępstw.
Symbolika spotkania
Dla Donalda Trumpa rozmowa z Władimirem Putinem ma znaczenie nie tylko geopolityczne, ale i polityczne. Spotkanie z prezydentem Rosji – potencjalnie na neutralnym gruncie – to silny sygnał wysyłany amerykańskim wyborcom. Trump od lat lansuje się jako polityk zdolny „dogadać się z każdym”, w tym z liderami najbardziej nieprzewidywalnych reżimów.
Jego zwolennicy uważają, że dzięki jego twardej, ale pragmatycznej postawie możliwe byłoby zakończenie wojny w Ukrainie i ograniczenie globalnych napięć. Przeciwnicy widzą w tym flirt z autorytaryzmem i ignorowanie europejskich sojuszników USA.
Niezależnie od oceny, Donald Trump wykorzystuje ten moment jako polityczne paliwo w kampanii wyborczej. Z kolei dla Władimira Putina spotkanie z liderem światowej potęgi to szansa na częściową rehabilitację na arenie międzynarodowej. Po ponad dwóch latach wojny w Ukrainie, izolacji i sankcji, Kreml desperacko poszukuje legitymizacji.
Co może wyniknąć z rozmów?
Oczekiwania wobec spotkania są ogromne, ale konkretne rezultaty pozostają wielką niewiadomą. W przeszłości rozmowy Trumpa i Putina kończyły się wymianą kurtuazji i ogólnych deklaracji. Tym razem stawka jest znacznie wyższa.
W tle pojawia się szereg kluczowych tematów: wojna w Ukrainie, rola Chin, bezpieczeństwo nuklearne, globalna gospodarka. Warto też pamiętać, że mimo woli dialogu, Stany Zjednoczone nie zrezygnowały z postrzegania Rosji jako zagrożenia strategicznego.
Trudno przewidzieć, czy spotkanie przyniesie realny przełom. Ale sama jego organizacja – w czasie, gdy stosunki Moskwy z Zachodem są w najgłębszym kryzysie od czasów zimnej wojny – to sygnał, że obie strony uznają potrzebę rozmów.
Oczekiwanie na szczegóły
Na ten moment nie wiadomo jeszcze, gdzie dokładnie odbędzie się spotkanie. Wiadomo jedynie, że lokalizacja została uzgodniona, a jej ogłoszenie jest kwestią najbliższych dni. Spekuluje się o krajach neutralnych, takich jak Szwajcaria czy Austria, ale równie dobrze może to być zupełnie nowe, symboliczne miejsce – jak Helsinki w 2018 roku.
Jedno jest pewne – spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina będzie wydarzeniem o ogromnym znaczeniu politycznym, z szerokimi implikacjami międzynarodowymi. To próba sił, pokaz wpływów i możliwa próba ustanowienia nowego ładu. Czy przyniesie zmianę? Świat przygląda się uważnie.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję