Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przekazała wcześniej w środę, że Rosjanie wyrazili chęć spotkania z prezydentem Trumpem, a prezydent jest otwarty na spotkania zarówno z Putinem, jak i przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Spotkanie Trump-Putin

„New York Times” napisał, że Trump planuje spotkać się osobiście z prezydentem Rosji w przyszłym tygodniu. Następnie miałoby dojść do spotkania Trumpa, Putina i prezydentem Ukrainy. Donald Trump, odpowiadając w środę na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, zapowiedział też nałożenie tzw. sankcji wtórnych na kolejne kraje kupujące ropę z Rosji. Wcześniej zwiększył taryfy na towary z Indii o 25 proc. do poziomu 50 proc. Nie wykluczył nałożenia podobnych ceł na Chiny.

Trump poinformował również, że rozpoczęły się rozmowy z kandydatami na nowego prezesa Rezerwy Federalnej. Dodał, że rozpatrywane są trzy kandydatury na to stanowisko. Kadencja obecnego szefa Fedu Jerome'a Powella upływa w maju przyszłego roku. Amerykański przywódca zapowiedział też wprowadzenie 100-procentowych ceł na import półprzewodników i chipów do Stanów Zjednoczonych. Dodał, że z taryf będą wyłączone firmy, produkujące w USA. Jak podkreśliła agencja AP, decyzja może doprowadzić do wzrostu cen elektroniki w Stanach Zjednoczonych.

Trump ogłosił w Białym Domu w obecności dyrektora wykonawczego Apple'a Tima Cooka, że koncern zainwestuje w najbliższych czterech latach 600 mld dolarów w Stanach Zjednoczonych. To o 100 mld USD więcej niż planowano.

Marco Rubio o warunkach rozmowy

- To był dobry dzień, ale pozostaje dużo pracy do wykonania - podkreślił amerykański sekretarz sekretarz stanu Marco Rubio, odnosząc się do wizyty w Moskwie prezydenckiego wysłannika Steve'a Witkoffa. Rubio zaznaczył, że dokładne daty możliwego zawieszenia broni między Ukrainą i Rosją nie były omawiane. - Myślę jednak, że mamy teraz lepsze pojęcie dotyczące warunków, na których Rosja byłaby gotowa do zakończenia wojny. Teraz musimy porównać to z tym, co głównie Ukraińcy, ale też europejscy sojusznicy, są gotowi zaakceptować - podkreślił. - Po raz pierwszy za czasów tej administracji mamy konkretne przykłady tego, co chce Rosja, by zakończyć wojnę - dodał. Podkreślił, że główne elementy dotyczące zakończenia wojny będą dotyczyły terytorium. Rubio zaznaczył, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy będą musieli iść na pewne ustępstwa.

Rubio powiedział Fox Business, że nie wiadomo, czy do spotkania dojdzie w przyszłym tygodniu, ponieważ będzie to zależeć od postępu dotyczącego zbliżenia stanowisk obu stron. Sam Trump oświadczył w środę, że jest szansa na spotkanie z Putinem. Rubio zapowiedział też w rozmowie z Fox Business, że decyzja w sprawie sankcji wobec Rosji zapadnie w ciągu najbliższych 24-36 godzin.