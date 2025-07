Z informacji przekazanej przez Banku Millennium wynika, że deklarowane wydatki Polaków zawierają koszty transportu, noclegu, wyżywienia oraz atrakcji. Maksymalnie 2,5 tys. zł na osobę planuje przeznaczyć 29 proc. ankietowanych, a 75 proc. zamierza przekroczyć tę kwotę. Rok temu było to odpowiednio 45 i 55 proc.

Ile osób pojedzie w tym roku na wakacje?

Wakacje w tym roku planuje 61 proc. uczestników badania, a sprecyzowanych planów urlopowych nie ma 18 proc. Co piąty Polak nigdzie się nie wybiera. Co druga osoba zamierza spędzić urlop w Polsce, a 11 proc. nadal nie wie, gdzie wyjedzie. Za granicę chce się wybrać 39 proc. badanych; w ubiegłym roku było to 36 proc.

Wypoczywamy nie tylko w wakacje. Ile razy w roku Polacy wyjeżdża na urlop?

Przynajmniej raz w roku do innej polskiej miejscowości wyjeżdża 78 proc. osób, a co trzecia - cztery razy w roku. Za granicę przynajmniej raz w roku wyjeżdża 47 proc. badanych, a 26 proc. w ogóle tego nie robi. Na zagraniczne wyjazdy Polacy najczęściej jeżdżą z rodziną lub dziećmi (44 proc.) albo z partnerem lub partnerką (40 proc.). Z przyjaciółmi wyjeżdża co piąty, a samodzielne wyjazdy preferuje 11 proc. Służbowo lub w towarzystwie współpracowników podróżuje 3 proc.

Podczas zagranicznych podróży najczęściej płacimy gotówką, którą wcześniej wymieniamy w kraju (51 proc.) lub kartą wielowalutową (28 proc.). Na miejscu gotówkę wymienia 21 proc.; kartą debetową płaci 16 proc. respondentów, a kredytową - 12 proc.

"Obecnie 39 proc. Polaków w ogóle nie posługuje się walutami obcymi. Wyjazd za granicę to główna okoliczność, w której Polacy korzystają z walut obcych – takie zastosowanie walut deklaruje równo połowa Polaków" - dodali autorzy publikacji.

Badanie "Finanse Polaków" w dniach 6-12 czerwca br. zrealizował Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna wśród 1046 osób. (PAP)