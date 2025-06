Eurocontrol, czyli Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, ostrzega, że tegoroczne lato będzie się wiązać z ogromnymi opóźnieniami samolotów. W ostatnich latach te kłopoty narastają, co podróżni mocno odczuli już w poprzednie wakacje. Wtedy to odnotowano 47-proc. wzrost opóźnień w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Jednocześnie zeszły rok był najgorszy pod tym względem od 2001 r. W dużej części opóźnienia wynikają ze złej pogody, ale w okresie letnim w ponad połowie przypadków to wina zatłoczenia nieba i kłopotów z zarządzaniem przestrzenią powietrzną, do której prowadzi głównie niewystarczająca liczba kontrolerów. Z obsadą wież nie radzi sobie zwłaszcza kilka krajów. W 2024 r. do połowy wszystkich opóźnień w Europie doszło nad trzema krajami – Francją, Niemcami i Węgrami. W tym pierwszym nie tylko brakuje kontrolerów, ale dodatkowo co jakiś czas rejsy paraliżują strajki służb naziemnych. Kłopoty z obsadą występują także w Niemczech. Z kolei na Węgrzech na niedobory pracowników w ostatnim czasie nałożyło się zamknięcie nieba nad Ukrainą. Samoloty lecące z Europy Zachodniej na Bliski Wschód w dużej mierze przelatują nad tym krajem. W ostatnich miesiącach węgierskie służby ruchu lotniczego próbują robić wszystko, by poprawić zarządzanie przestrzenią powietrzną. M.in. szkolą dodatkowych pracowników wież.

Linie lotnicze tracą cierpliwość do kontrolerów