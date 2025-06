Dziś wystartowała sprzedaż biletów na pociągi PKP Intercity z Warszawy do chorwackiej Rijeki. Połączenie będzie kursować od 27 czerwca do 31 sierpnia we wtorki, czwartki, piątki i niedziele. Powrotne połączenia realizowane będą w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Pociąg z Warszawy wyrusza po godz. 14 a do Rijeki dociera po godz. 10 rano. Podróż trwa więc ok. 20 godzin. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski zapowiada, że w kolejnych sezonach przejazd może się skrócić o ok. 1,5 – 2 godziny. Do Chorwacji pojadą z Polski trzy bezpośrednie wagony – dwa z miejscami siedzącymi i jedna kuszetka z czteromiejscowymi przedziałami. Ceny biletów na miejsca siedzące zaczynają się od 193 zł. Przejazd w kuszetce to wydatek minimum 300 zł. Ceny biletów wypadają konkurencyjnie zwłaszcza w porównaniu do podróży samochodem do dwóch, trzech osób.

Pociągiem PKP Intercity pojedziemy do Giżycka

We wchodzącym w życie 15 czerwca rozkładzie jazdy jest jednak więcej nowości. Codziennie ma być uruchamianych 514 pociągów – o 60 więcej niż przed rokiem. Dla wielbicieli Mazur dobrą wiadomością będzie powrót pociągów pośpiesznych do Giżycka. Bezpośrednie wagony do tego miasta zostaną dołączone do pociągu IC „Hańcza” z Krakowa przez Kielce, Białystok. Podróż z Warszawy do Giżycka potrwa 4 godz. 23. Znaczne skrócenie czasu przejazdu na tym odcinku uda się uzyskać, kiedy zakończy się modernizacja do prędkości 200 km/h linii z Białegostoku do Ełku, która jest częścią trasy Rail Baltica. Po zakończeniu prac – ok. 2028 roku podróż z Warszawy do Giżycka może trwać zaledwie trzy godziny.

W czasie zbliżających się wakacji poprawi się też dojazd nad morze – zwłaszcza do Świnoujścia i Szczecina. Do obu miasta po raz kolejny nieco skróci się czas przejazdu. Najszybsze ekspresy z Warszawy dotrą do Szczecina po 4 godz. 14 min. Przejazd do stolicy Zachodniego Pomorza z Poznania potrwa 1 godz. 45 min. a z Wrocławia 3 godz. 22 min. Nieco skróci się przejazd z Warszawy na Kujawy – podróż do Torunia potrwa 2 godz. a do Bydgoszczy 2 godz. 34 min. Wreszcie uda się osiągnąć obiecywany od 20 lat czas przejazdy ze stolicy do Łodzi. Najszybsze składy pokonają ten odcinek w 65 minut.

Pociągiem z Warszawy do Świnoujścia w ponad 5 godzin

Podczas tegorocznych wakacji wzmocnione zostaną połączenia nad wybrzeże. Do Świnoujścia dojedzie 12 pociągów PKP Intercity, w tym skład Pendolino z Warszawy (w czasie 5 godz. 37 min). Dodatkowo do tego miasta połączenie z Wrocławia po razy kolejny uruchomią Koleje Dolnośląskie. Do Kołobrzegu dojedzie zaś 16 pociągów PKP Intercity, do Ustki 6, do Łeby 5 a do Helu 6. W weekendy aż 116 pociągów dalekobieżnych dotrze do Trójmiasta. Wraz z początkiem wakacji na tory wróci pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich z Warszawy przez Trójmiasto do Ustki.

Będzie też więcej pociągów w góry. PKP Intercity uruchomi codziennie m. in. 12 pociągów do Zakopanego i trzy do Szklarskiej Poręby.