Choć połowa badanych deklarowała, że spędza wakacje z dziećmi, dane z systemu rezerwacyjnego pokazują, że najczęściej rezerwowaną konfiguracją są wyjazdy we dwoje - to 36 proc. wszystkich rezerwacji na lato 2025. Dalej uplasowały się wyjazdy rodzinne: 2+2 i 2+1. Łącznie pary i single odpowiadają za ponad 40 proc. wakacyjnych rezerwacji, co świadczy o tym, że podróże bez dzieci mają dziś równie silną pozycję jak wypoczynek rodzinny.