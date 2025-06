Głosowanie nad wotum zaufania

W środę 11 czerwca premier Donald Tusk wygłosił przed Sejmem swoje expose, a następnie formalnie poprosił o wotum zaufania dla swojego rządu. Jak zapowiedział, nastąpi to po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich – posunięcie to miało na celu usankcjonowanie mandatu rządzącej koalicji.

Koalicyjna większość w Sejmie zapewniła premierowi bezpieczne poparcie, mimo stanowczego sprzeciwu klubów PiS, Konfederacji i Razem. Za udzieleniem wotum zaufania głosowało 243 posłów, przeciwko było 210 posłów, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Podczas swojego expose premier zapowiedział, że rzecznik rządu zostanie powołany jeszcze w czerwcu, w lipcu nastąpi rekonstrukcja składu Rady Ministrów, a ponadto pojawią się audyty i przegląd kadr, kontynuacja planu 100 dni obietnic wdrażania reform gospodarczych i społecznych.

Podczas gdy Donald Tusk wygłaszał przemówienie, na sejmowej Sali zabrakło posłów PiS, Konfederacji i Razem.

Co mówił Donald Tusk w expose przed głosowaniem nad wotum zaufania?

Przyznając, że przy nowym prezydencie Karolu Nawrockim rząd czeka bardzo trudna praca, premier stwierdził, iż ma "przekonanie, wiarę i pewność", że obecna koalicja ma mandat do rządzenia, a on sam nie zna takiego słowa jak kapitulacja. Tusk zapowiedział, że do rekonstrukcji rządu dojdzie w lipcu.

Nawiązując do wątpliwości wokół liczenia głosów w niektórych komisjach zapewnił, że "niezależnie od emocji i złych informacji" koalicja wyborcza na pewno uszanuje wynik wyborów. Premier stwierdził przy tym, iż "ma przekonanie, wiarę i pewność", że koalicja ma mandat do rządzenia i "brania na siebie pełnej odpowiedzialności za to, co dzieje się w Polsce".

Premier zapewnił, że nie ma mowy o rezygnacji z dalszych rozliczeń władzy PiS. "Nie dam się namówić na polowanie na czarownice, ale nikt mnie nie przekona, że ze względu np. na wynik wyborów prezydenckich, będziemy musieli zrezygnować z dalszych rozliczeń. Nie ma mowy" - oświadczył.

Czy posłowie PiS wysłuchali expose Donalda Tuska?

Na sali sejmowej podczas expose premiera Donald Tuska nie było zdecydowanej większość posłów PiS, których część pojawiła się za to na konferencji prasowej zorganizowanej tuż przed rozpoczęciem rozpatrzenia wniosku o wotum zaufania. Podczas gdy przedstawiciele koalicji rządzącej krytykowali ten fakt, przedstawiciele PiS w mediach społeczności argumentowali, że nie chcieli słuchać kłamstw.

Wotum zaufania dla rządu Tuska. Jak głosowały poszczególne kluby parlamentarne?

W głosowaniu za wotum zaufania dla rządu było 243 posłów - z KO, Lewicy, Polski 2050-TD, PSL-TD oraz poseł niezrzeszony Adam Gomoła; przeciw opowiedziało się 210 posłów - z PiS, Konfederacji, Razem, Republikanów i Konfederacji; nikt nie wstrzymał się od głosu.

Premier może zwrócić się do Sejmu o wyrażenie Radzie Ministrów wotum zaufania w dowolnym momencie swojego urzędowania. Decyduje zwykła większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Brak poparcia Sejmu dla wniosku o udzielenie wotum zaufania zobowiązuje premiera do złożenia dymisji na ręce prezydenta.

Do nie pierwszy raz Donald Tusk składał wniosek o wotum zaufania

Po wniosek o udzielenie rządowi wotum zaufania premier Donald Tusk w przeszłości sięgał już dwukrotnie. Najpierw w październiku 2012 r., prawie rok po powołaniu Rady Ministrów. Po raz kolejny w czerwcu 2014 r. po wybuchu tzw. afery podsłuchowej.

Tym razem zapowiedź złożenia wniosku o wotum zaufania pojawiła się dzień po II turze wyborów prezydenckich, które wygrał popierany przez PiS Karol Nawrocki, uzyskując niecałe 370 tys. głosów więcej niż kandydat KO Rafał Trzaskowski.