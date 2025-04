Spot pojawił się w piątek po południu na profilu Hołowni na platformie X. Głos w klipie zabiera żona kandydata Urszula Brzezińska-Hołownia - zawodowo pilotka myśliwców w Wojsku Polskim. Jak mówi, jest "mamą i pilotem wojskowym" i wiem, "co to odpowiedzialność i służba". "Szymon nie robi polityki dla pieniędzy ani dla sławy. Robi ją, bo wie, że ludzie w Polsce muszą być bezpieczni. Wiem, że zasługują na odważnego, prawego i uczciwego prezydenta" - kontynuuje.

W jednej ze scen spotu widzimy m.in., jak żona Hołowni wbija w klapę marynarki marszałka Sejmu przypinkę ze złotym godłem państwowym, on zaś wręcza jej wojskową furażerkę. "Chcemy bezpiecznego kraju, w którym nasze dzieci będą mogły spokojnie dorastać i żyć - to nasz cel" - mówi w tle Brzezińska-Hołownia.

"Wybierzmy odwagę, wybierzmy odpowiedzialność, wybierzmy naszego prezydenta. Wybierzmy Szymona Hołownię" - dodaje.

W piątek Hołownia wraz z żoną złożyli też w Warszawie kwiaty przed pomnikiem Żołnierzy Poległych na Misjach i Operacjach Poza Granicami Państwa. "Mamy w Polsce ponad 100 tys. osób ze statusem weterana, z czego niespełna tysiąc to osoby poszkodowane, które odniosły rany służąc ojczyźnie w polskim mundurze poza granicami naszego kraju" - mówił wtedy Hołownia.

Zadeklarował, że od strony politycznej zrobi wszystko, by pracować nad ważnymi dla weteranów kwestiami. "Jeżeli Szymon zostanie prezydentem, chciałbym wam powiedzieć z tego miejsca, że będziecie mieli we mnie swojego sprzymierzeńca, bo jesteście dla mnie ważni, jesteście dla nas ważni. I jeżeli będę mogła pomóc, to na pewno wam pomogę" - dodała Brzezińska-Hołownia, zwracając się do weteranów.(PAP)