Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że głosowanie nad wotum zaufania dla rządu odbędzie się około godz. 16. Jak mówił, premier Donald Tusk poprosił o pół godziny przerwy po debacie, aby przygotować odpowiedzi na zadane pytania.

Po wygłoszeniu w środę w Sejmie przez premiera Donalda Tuska expose, rozpoczęło się zadawanie pytań do szefa rządu. Zgodnie z art. 117 punkt 2 Regulaminu Sejmu debata nad wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania "obejmuje wyłącznie zadawanie pytań Prezesowi Rady Ministrów i jego odpowiedzi na pytania". Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie poinformował, że nastąpiło "lekkie opóźnienie" w trwającej debacie nad wnioskiem o wyrażenie wotum zaufania. Podkreślił, że "łącznie ponad 280 posłów" zada pytanie premierowi. Ocenił, że jest to rekordowa w historii liczba posłów zapisanych do pytań.

Z tego powodu - jak przekazał - spodziewa się głosowania w tej sprawie około godziny 16.

Jak dodał, premier poprosił także o pół godziny przerwy po debacie w celu przygotowania się do odpowiedzi na zadane pytania. "Po wyczerpaniu puli zgłoszeń do pytań nastąpi półgodzinna przerwa, a później głosowanie" - wyjaśnił marszałek Sejmu. Jak dodał, w bloku głosowań - oprócz głosowania nad wotum zaufania - znajdą się także dwa głosowania proceduralne.

Początkowo głosowanie było planowane na godz. 14.