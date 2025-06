„Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (…) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (…) o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (…). Z uwagi na wewnętrzne procedury i praktykę decyzyjną ZUS, Spółka postanowiła ubiegać się o odroczenie kwoty około 315 mln PLN [z pierwotnie zakładanej kwoty około 1,3 mld PLN], co stanowi 90 proc. wartości składek za trzy miesiące objęte wnioskiem. Pozostałe 10 proc. zgodnie z wnioskiem oraz z otrzymanym zawiadomieniem JSW ureguluje w ustawowym terminie” – podała JSW w środowym komunikacie bieżącym.

Spółka poinformowała także, że o odroczenie kolejnych kwot będzie ubiegać się w kolejnych wnioskach do ZUS. W komunikacie czytamy też, że ZUS wyraził zgodę na przesunięcie terminy płatności składek za maj do 15 czerwca tego roku, składek za czerwiec do 15 lipca br., a składek za lipiec do 17 sierpnia.

W I kwartale produkcja węgla ogółem w grupie JSW wyniosła 2,86 mln ton, co stanowi 104,8 proc. planu na ten okres. Produkcja węgla koksowego wyniosła 2,32 mln ton i była 6,4 proc. wyższa od planów.

Jastrzębska Spółka Węglowa miała w pierwszym kwartale 2025 roku 1,363 mld zł straty netto wobec 9,7 mln zł straty rok wcześniej, przychody wyniosły 2,438 mld zł wobec 3,414 mld zł.

Istotny wpływ na wynik JSW miało ujęcie odpisu aktualizacyjnego wartości niefinansowych aktywów trwałych w wysokości 648 mln zł, związanego ze styczniowym pożarem w kopalni Knurów-Szczygłowice Ruch Szczygłowice.

Skorygowana strata EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) wyniosła 545,5 mln zł wobec 572 mln zł zysku w analogicznym okresie 2024 roku. Na koniec marca JSW miała 768,6 mln zł środków pieniężnych.