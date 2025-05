Badanie ZUS - jak wypadli młodzi Polacy

W krótkim teście wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, towarzyszącym badaniu ZUS, średnia prawidłowych odpowiedzi wyniosła 3,1 (na 7 pytań). W 14% przypadków ankietowani w ogóle nie zdecydowali się udzielić odpowiedzi. O wiedzy ekonomicznej uczniów i studentów rozmawiają właśnie w Krakowie uczestnicy dwudniowej konferencji „Edukacja 4.0 czyli uczenie się o ubezpieczeniach społecznych w cyfrowym świecie”

Jeśli chodzi o źródła informacji, to 889 osób z 1588 wskazało jako główne źródło strony ZUS, a 856 – strony, które zaproponuje im wyszukiwarka internetowa. Co ciekawe, zaledwie 381 osób zapytałoby o pomoc sztuczną inteligencję. Warto też zauważyć, że 430 osób wskazało jako potencjalne źródło informacji infolinię ZUS, a 358 udałoby się osobiście do placówki Zakładu.

Gdzie młodzi ludzie poszukują informacji i w jakiej formie? 992 osoby wybrałoby filmy i animacje edukacyjne na YouTube czy w telewizji jako źródło wiedzy o ZUS. 798 osób wskazało na serwisy społecznościowe, a 588 – na podkasty.

Jak młodzi Polacy zdobywają informacje - kongres w Krakowie

Podczas konferencji „Edukacja 4.0” w Krakowie naukowcy, eksperci i nauczyciele rozmawiają o wpływie sztucznej inteligencji na zmiany w pozyskiwaniu informacji i podejmowaniu decyzji, o transformacji edukacji i wpływie AI na szkoły i uczniów oraz o tym, jak docierać z wiedzą ekonomiczną, w tym wiedzą o ubezpieczeniach społecznych, do pokolenia Z. Nie zabraknie też wątku higieny cyfrowej jako niezbędnego elementu zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie informacyjnym.

Uczestnicy konferencji „Edukacja 4.0” zorganizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to przede wszystkim nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz pracownicy instytucji publicznych, zwłaszcza ZUS.

Konferencja odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej. To wydarzenie jest częścią cyklu działań edukacyjnych ZUS związanych z „Lekcjami z ZUS”, które odbywają się w ponad tysiącu szkół w całej Polsce, i z olimpiadą wiedzy o ubezpieczeniach społecznych.