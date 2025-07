Senackie komisje zarekomendowały w środę przyjęcie poprawek do ustawy podwyższającej limit wydatków budżetu państwa na budownictwo społeczne. Przywracają one brzmienie ustawy w kształcie przedłożonym Sejmowi przez rząd, co m.in. oznacza wykreślenie norm parkingowych z tzw. specustawy mieszkaniowej.