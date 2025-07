„Pierwsze pieniądze, w sumie około 50 tys. zł, już trafiły do rodziców. Przygotowywane są kolejne przelewy” - zapewnił ZUS.

Wyprawka szkolna. Na jakie pieniądze moga liczyć rodzice?

Dodatek w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczęszczające do szkoły dziecko w wieku do 20 lat. Próg jest wyższy w przypadku osób z orzeczoną niepełnosprawnością, które mogą skorzystać ze świadczenia do czasu ukończenia 24 lat. Wiek liczony jest rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie są uprawnieni do świadczenia, o ile skończyli 20 lat (lub 24 lata) przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Na wysokość świadczenia nie mają wpływu dochody oraz sytuacja zawodowa rodziców lub opiekunów.

Zmiany w wyprawce szkolnej w 2025 r. Kogo dotyczą?

Zmiana, która obowiązuje od roku szkolnego 2025/2026, dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty.

Środki mogą być wsparciem podczas zakupów podręczników, zeszytów, sprzętu oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych. Wyprawka nie przysługuje na dzieci, które uczą się w zerówkach, nie dotyczy też studentów.

Dobry Strat. Do kiedy można złożyć wniosek o wyprawkę szkolną?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć pomiędzy 1 lipca a 30 listopada (przy czym złożenie wniosku przed końcem sierpnia gwarantuje wypłatę w pierwszym miesiącu roku szkolnego). Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS, bankowość elektroniczną oraz portal Emp@tia.

Jak podkreślił ZUS, warto sprawdzić, czy poprawnie podaliśmy PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz aktualny numer konta - świadczenie zostanie wypłacone wyłącznie na rachunek bankowy podany we wniosku.