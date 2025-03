Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzuty spółce Vectra za jednostronne zmiany umów i bezprawne podwyższanie opłat abonamentowych. Firmie, która jest największym pod względem liczby abonentów operatorem telewizji kablowej w Polsce, grozi kara do 10 proc. obrotu oraz obowiązek usunięcie trwających skutków naruszenia, czyli zwrotu bezprawnie pobranych opłat.

"Wielokrotnie kwestionowaliśmy nieprawidłowo wprowadzane zmiany w umowach na czas nieokreślony lub określony w sektorze telekomunikacyjnym czy w branży finansowej. Po naszych działaniach rynek dostosowuje się do przepisów. Vectra tymczasem kolejny raz niezgodnie z prawem podniosła opłaty. Nie zostawiamy tego bez reakcji. Takie działanie przedsiębiorcy zaburza również konkurencję na rynku, ponieważ jest szkodliwe dla uczestników przestrzegających zasad" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Kolejnym zarzutem jest jednostronne wprowadzenie do już zawartych umów tzw. klauzuli inflacyjnej. Takie klauzule prawomocnie uznane za abuzywne są bezskuteczne i nie wiążą konsumentów, podkreślono. Jeśli w trakcie postępowania potwierdzą się zarzuty naruszania zbiorowych interesów konsumentów, Vectrze grozi kara do 10% obrotu oraz obowiązek usunięcie trwających skutków naruszenia, czyli zwrotu bezprawnie pobranych opłat.

Vectra raz już uniknęła kary

Już w 2019 r. prezes UOKiK wydał wobec Vectry decyzję zobowiązującą, która dotyczyła jednostronnego wprowadzania zmian do wykonywanych umów – modyfikacji zakresu usług i podwyżek cen. Spółka uniknęła wówczas kary finansowej, a konsumenci otrzymali rekompensatę. Jednak monitoring działań przedsiębiorcy oraz napływające do Urzędu skargi wskazywały, że spółka nie zaprzestała naruszać zbiorowych interesów konsumentów. Dlatego pod koniec 2022 r. Prezes UOKiK nałożył na Vectrę ponad 22 mln zł kary za jednostronne zmiany umów i bezprawne podwyżki abonamentu za internet i telewizję o 5 zł miesięcznie. Nakazał zaniechanie tych praktyk i ustalił rekompensatę dla jej klientów. Potwierdził to Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jednak wyrok nie jest prawomocny, bowiem spółka złożyła od niego apelację.

Co zmieniło się dla konsumentów po wejściu w życie PKE

W listopadzie 2024 r. weszło w życie Prawo Komunikacji Elektronicznej, które wzmacnia ochronę konsumentów na rynku usług telekomunikacyjnych. Nowe regulacje potwierdzają dotychczasowe podejście sądów i Prezesa UOKiK do jednostronnych zmian umów dokonywanych przez przedsiębiorców. Dodatkowy wymóg zawarty jest w odniesieniu do umów na czas określony, gdzie zmiana umowy może nastąpić tylko o ograniczonych sytuacjach. Chodzi o obiektywne okoliczności, na które dostawca nie ma wpływu i których nie mógł przewidzieć.