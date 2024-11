Rafał Trzaskowski został wybrany na kandydata na prezydenta Polski z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Uzyskał ponad 74 proc. poparcia. Wyniki prawyborów ogłoszono podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej. Głosowało ponad 22 tys. osób.

Ogłoszono wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. Wybory trwały od 6:00 rano 22 listopada do północy tego dnia.

Wyniki prawyborów w Koalicji Obywatelskiej

Kandydatem na prezydenta Koalicji Obywatelskiej został Rafał Trzaskowski. 7 grudnia w Gliwicach przedstawi on swój program wyborczy.

Trzaskowski zdobył 75,75 proc. poparcia działaczy. Głosowało 22,1 tys. polityków Koalicji Obywatelskiej.

Szymon Hołownia napisał w serwisie X: "Wyrazy szacunku dla Radosława Sikorskiego za determinację i przypomnienie wszystkim, że siła charakteru dalej jest jego znakiem rozpoznawczym. Tak przegrać, to jak wygrać".

Prawybory w Koalicji Obywatelskiej

Przypomnijmy: w piątek 22 listopada 2024 roku politycy Koalicji Obywatelskiej dostali SMS-a o następującej treści: "Wybierz kandydata Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta RP. Odpisz wpisując cyfrę 1 jeśli głosujesz na Rafała Trzaskowskiego albo 2 jeśli na Radosława Sikorskiego".

Klaudia Jachira, członkini Komisji Prawyborczej KO przekazała przed weekendem najważniejsze informacje na temat głosowania:

Głosowanie w prawyborach przeprowadzane były za pomocą SMS-ów przez zewnętrzną firmę, z którą każda partia wchodząca w skład KO podpisała oddzielną umowę .

. Partie przekazały tej firmie tylko numery telefonów osób uprawnionych do głosowania, nigdzie nie były podawane inne dane członków i członkiń partii.

Głosowanie było anonimowe i nikt z partii, ani z Komisji nie miał wglądu do tego, na kogo został oddany głos.

Komisja prawyborcza nie brała udziału w liczeniu głosów, otrzymała jedynie zamkniętą kopertę z liczbą oddanych ważnych głosów i z ostatecznymi wynikami.

– Myślę, że to ważne by wiedzieć, że ten proces przebiega z zachowaniem najwyższych, demokratycznych standardów, więc tym bardziej zachęcam wszystkich członków i członkinie Platformy, Nowoczesnej, Inicjatywy i Zielonych, by skorzystać z tego i oddać swój głos – przekazała Klaudia Jachira w serwisie X.