Od rana członkowie Koalicji Obywatelskiej głosują na swojego kandydata na prezydenta w prawyborach. Pojedynek rozstrzyga się między Rafałem Trzaskowskim a Radosławem Sikorskim. Kiedy poznamy wyniki? Kto ma największe szanse w wygranej? Odpowiadamy.

Rano politycy otrzymali SMS-a o następującej treści: "Wybierz kandydata Koalicji Obywatelskiej na Prezydenta RP. Odpisz wpisując cyfrę 1 jeśli głosujesz na Rafała Trzaskowskiego albo 2 jeśli na Radosława Sikorskiego".

"Za chwilę głosowanie! Niezależnie od jego wyniku Koalicja będzie w tych wyborach, jak jedna pięść. Dziękuję Rafałowi i Radkowi za podjęcie wyzwania i deklarację pełnej współpracy na rzecz wspólnej wygranej. Jesteśmy z Was dumni, Panowie!" – przekazał z kolei w piątek rano na platformie X premier Donald Tusk.

Prawybory w KO. Trzaskowski kontra Sikorski. Jak wygląda głosowanie?

W piątek 22 listopada odbywają się prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Kandydatami są Radosław Sikorski, obecny minister spraw zagranicznych oraz Rafał Trzaskowski – prezydent Warszawy.

Prawybory trwają od 8:00 do 24:00. Politycy Koalicji Obywatelskiej wybiorą swojego kandydata w anonimowym głosowaniu za pośrednictwem SMS, przygotowanym przez zewnętrzną firmę. Do głosowania uprawnionych jest ponad 25 tysięcy osób.

SMS-y z cyfrą "1" będą oznaczyły głos na Rafała Trzaskowskiego, natomiast "2" będzie odpowiadała za głos na Radosława Sikorskiego. Klaudia Jachira, członkini Komisji Prawyborczej KO przekazała najważniejsze informacje na temat głosowania:

Głosowanie w prawyborach przeprowadzane jest za pomocą SMS-ów przez zewnętrzną firmę, z którą każda partia wchodząca w skład KO podpisała oddzielną umowę .

. Partie przekazały tej firmie tylko numery telefonów osób uprawnionych do głosowania, nigdzie nie są podawane inne dane członków i członkiń partii.

Głosowanie jest anonimowe i nikt z partii, ani z Komisji nie będzie miał wglądu do tego, na kogo został oddany głos.

Komisja prawyborcza nie bierze udziału w liczeniu głosów, otrzymuje jedynie zamkniętą kopertę z liczbą oddanych ważnych głosów i z ostatecznymi wynikami.

– Myślę, że to ważne by wiedzieć, że ten proces przebiega z zachowaniem najwyższych, demokratycznych standardów, więc tym bardziej zachęcam wszystkich członków i członkinie Platformy, Nowoczesnej, Inicjatywy i Zielonych, by skorzystać z tego prawa i oddać swój głos – przekazała Klaudia Jachira w serwisie X.

Prawybory w KO. Kiedy wyniki?

Wyniki prawyborów wyłaniających kandydata na prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej zostaną przedstawione najpóźniej o godzinie 12:00 w sobotę 23 listopada, o czym informowała Dorota Niedziela w rozmowie z PAP.

Może zdarzyć się sytuacja, że wyniki zostaną dostarczone wcześniej. Po otrzymaniu koperty z wynikami zostanie spisany protokół, a następnie zostaną one przedstawione opinii publicznej. Ten, kto wygra, ogłosi swój program 7 grudnia na Śląsku.

Prawybory w KO. Kto wygra?

Według wyników badania opracowanych przez Opinia24 i przeprowadzonych na początku listopada 2024 roku, na pierwszą turę wyborów prezydenckich w 2025 roku z wyższym poparciem nad kandydatem PiS–u ma szansę Rafał Trzaskowski, który uzyskałby 40 proc. poparcia, w porównaniu do 28 proc. kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

W wariancie z Radosławem Sikorskim kandydat partii Jarosława Kaczyńskiego miałby 30 proc. w pierwszej turze, natomiast ówczesny szef MSZ- 28 proc. Jeśli weźmiemy pod uwagę potencjalne wyniki drugiej tury PiS kontra KO, to Rafał Trzaskowski uzyskałby 57–proc. poparcie, a Radosław Sikorski 54–proc.

Respondentów zapytano, kto z ich punktu widzenia byłby lepszym prezydentem Polski. 41 proc. wskazało na Rafała Trzaskowskiego a 23 proc. na Radosława Sikorskiego.

W opublikowanym dzisiaj sondażu dla Wirtualnej Polski przez United Surveys wynika natomiast, że jeśli kandydatem został Rafał Trzaskowski to w wyborach prezydenckich zdobyłby w pierwszej turze 35,8 proc. poparcia. Gdyby to Radosław Sikorski wygrał prawybory otrzymałby 32,3 proc. głosów.