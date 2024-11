Coraz częściej pracodawcy oferują pracownikom atrakcyjniejsze warunki zatrudnienia, w tym wydłużony urlop wypoczynkowy. Tradycyjny limit 26 dni urlopu jest stopniowo zastępowany przez korzystniejsze rozwiązania, takie jak 35 dni płatnego wypoczynku rocznie. Oto szczegóły.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika uzależniony jest od długości jego zatrudnienia. Pracownicy ze stażem pracy krótszym niż 10 lat mają prawo do 20 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Natomiast pracownicy ze stażem pracy wynoszącym co najmniej 10 lat mogą korzystać z 26 dni urlopu.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przekraczanie ustawowych limitów urlopowych, oferując swoim pracownikom dłuższe okresy płatnego wypoczynku. Jest to atrakcyjny benefit, który ma na celu zwiększenie satysfakcji pracowników i lojalności wobec firmy.

Analiza raportu związanego z nielimitowanym urlopem

W najnowszym wydaniu "PulsHR" przeprowadzono analizę raportu No Fluff Jobs, poświęconą zagadnieniu nielimitowanego urlopu. Autorzy artykułu zwracają uwagę na rosnące zainteresowanie elastycznymi systemami urlopowymi, jednocześnie podkreślając, że nie jest to rozwiązanie, które przekonuje wszystkich pracowników.

Jak wynika z danych serwisu, aż 60 proc. polskich pracowników wyraża zainteresowanie wprowadzeniem nielimitowanego urlopu. 33 proc. ankietowanych ma neutralny stosunek do tego pomysłu, natomiast jedynie 6 proc. zdecydowanie go odrzuca. Analiza przeprowadzona przez serwis pokazuje, że pracodawcy nie są jednoznacznie przeciwni idei nielimitowanego urlopu. 39 proc. badanych firm ma neutralny stosunek do tego pomysłu, a 37 proc. jest nim zainteresowanych. Tylko 23 proc. zdecydowanie odrzuca takie rozwiązanie.

Te firmy wdrożyły nielimitowany urlop

Warto zaznaczyć, że koncepcja nielimitowanego urlopu nie jest jedynie teoretycznym założeniem. W Polsce istnieje już grupa firm, takich jak SYZYGY, Spicy Mobile, Traffit czy Bitpanda, które wdrożyły ten model w praktyce, oferując swoim pracownikom nieograniczony czas na wypoczynek. Co ciekawe, firmy takie jak SYZYGY, Spicy Mobile, Traffit czy Bitpanda, które zdecydowały się na wprowadzenie nielimitowanego urlopu, obserwują, że ich pracownicy średnio korzystają z 35 dni wolnych rocznie.

35 dni urlopu

Wprowadzone zmiany prawne umożliwiają pracownikom skorzystanie z maksymalnie 35 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego. Ten korzystny efekt uzyskano poprzez zsumowanie podstawowego urlopu oraz dwóch nowych form urlopu przewidzianych w dyrektywach unijnych. Obecnie Kodeks pracy przewiduje m.in.:

20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego w zależności od stażu pracy,

w zależności od stażu pracy, 5 dni urlopu opiekuńczego (przysługuje nie tylko rodzicom, nie ma znaczenia staz pracy),

(przysługuje nie tylko rodzicom, nie ma znaczenia staz pracy), 2 dni tzw. zwolnienia z powodu siły wyższej (nie ma znaczenia staż pracy),

(nie ma znaczenia staż pracy), opiekę nad dzieckiem w wymiarze 2 dni lub 16 godzin (nie ma znaczenia staż pracy).

