Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż wnioski o świadczenie "Dobry start", potocznie nazywanego 300 plus, złożone po 1 listopada bieżącego roku będą rozpatrywane dopiero w styczniu przyszłego roku. Oto szczegóły.

Program "Dobry Start" to rządowe, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł, które przysługuje na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny. Jest to forma wsparcia dla rodzin, mająca na celu ułatwienie pokrycia kosztów związanych z rozpoczęciem nauki.

Dla kogo program "Dobry start"?

Świadczenie to przysługuje dzieciom do ukończenia 20. roku życia, a dla uczniów z niepełnosprawnością - do 24. roku życia. Warunkiem otrzymania wsparcia jest rozpoczęcie nauki w danym roku szkolnym, bez względu na dochody rodziny.

Kiedy nastąpi wypłata świadczenia 300 plus?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych deklaruje, że świadczenie powinno zostać wypłacone w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Jednak w praktyce termin ten może ulec skróceniu. Należy mieć na uwadze, że wnioski złożone pod koniec listopada mogą spowodować wydłużenie procesu wypłaty, a świadczenie może zostać przelane dopiero w nowym roku.

Do kiedy można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry start"?

Ostateczny termin składania wniosków o świadczenie mija 30 listopada 2024 roku. Wnioski złożone w lipcu i sierpniu zostały już rozpatrzone, a świadczenia wypłacone. W przypadku wniosków złożonych później maksymalny czas oczekiwania na wypłatę wynosi dwa miesiące.

Kto może złożyć wniosek o świadczenie 300 plus?

Wnioskodawcami o świadczenie mogą być rodzice dziecka lub osoby, które wykonują wobec niego opiekę prawną lub faktyczną. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, korzystając z platformy eZUS, aplikacji mZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Aby złożyć wniosek, zazwyczaj potrzebne są:

numer PESEL dziecka ,

, numer PESEL rodzica/opiekuna ,

, numer rachunku bankowego.

Zestaw niezbędnych dokumentów może ulec zmianie w zależności od wybranej metody składania wniosku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaleca regularne sprawdzanie statusu złożonego podania. Należy pamiętać, że listopad bieżącego roku stanowi ostateczny termin na złożenie wniosku. Po upływie tego terminu możliwość skorzystania ze świadczenia wygasa.

