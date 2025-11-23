"Wspólnie z m.in. przywódcami Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii zadeklarowaliśmy gotowość pracy nad amerykańskim planem pokojowym, zgłaszając na wstępie zastrzeżenia do niektórych jego punktów. Jutro europejscy liderzy spotkają się w tej sprawie w Luandzie przed rozpoczęciem szczytu Afryka-Unia Europejska, gdzie przedstawię polski punkt widzenia" - napisał na platformie X Donald Tusk.
Donald Tusk w Afryce od jutra
Rozpoczynający się szczyt Afryka-Unia Europejska, który zaczyna się jutro w Angoli, będzie kolejną okazją do spotkania przywódców w celu omówienia kwestii ukraińskich.
Poprzednim miejscem umożliwiającym dyskusję był szczyt G20 odbywający się w Republice Południowej Afryki. Światowi przywódcy zapowiadają również rozmowy w Szwajcarii.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję